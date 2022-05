Cacavelos sobre Aquino: “Es un muchacho malagradecido”

Luis Cacavelos, socio vitalicio de Guaraní y ex dirigente, salió al paso de las declaraciones de Claudio Aquino en el pospartido, donde el volante expresó malos tratos dirigenciales hacia él y su familia, tras su salida de Dos Bocas y marcha a Barrio Obrero.

“Él (Aquino) no puede mencionar al club de que algún dirigente le haya hecho algo a él o a su familia. No puedo aceptar eso de un muchacho malagradecido, donde el club Guaraní lo ha traído y levantado, tal es así que luego Chiqui (Arce) lo llevó a Cerro Porteño. Si dice que hubo desavenencia es por el tema del contrato. Hay que recordar y ser agradecido siempre; en la forma en que festejó ese gol, quiero que lo festeje siempre, no ayer (domingo) nomás. Son cosas que hay que decir, porque la dirigencia esta que tenemos no dice ni hace nada (...) Guaraní no tiene voz por parte de la dirigencia, más ahora que se maneja todo cerrado”, criticó duramente Cacavelos en charla con Fútbol a lo Grande (Monumental 1080 AM).