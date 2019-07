“Busco en las canciones esa poesía que habita en lo cotidiano”

“En esta gira acústica hago un repaso de gran parte de mi discografía, volviendo a los orígenes, a la esencia que es la guitarra y la voz”, adelanta Serrano. Todavía fue grabado en Buenos Aires, e incluye temas como Amo cantar la vida, Podría ser, y Ahora.

Serra explica que después de realizar una gira con gran producción y puesta en escena, se decidió por regresar a sus orígenes. “Quise volver a la raíz de lo que es la canción de autor”, asegura. Al cumplir dos décadas de trayectoria, le pareció oportuno hacer un balance. Considera además que este formato le permite “llegar a otros lugares, hacer otros tipos de giras”.

ESTILO. Serrano sostiene que con este nuevo material y gira, busca la “reivindicación del canon del cantautor, del formato clásico del cantautor en un tiempo en el que no es tan fácil encontrar música que apueste por los contenidos”.

“Mi tarea pasa por una reivindicación de la trova en su esencia. Busco encontrar en las canciones esa poesía que habita en lo cotidiano, y que no siempre somos capaces de ver”, comenta. Agrega que se trata de la búsqueda de “esa épica presente en nuestras batallas domésticas y, sobre todo, de esas canciones que cuentan historias, por así decirlo, con un cierto vuelo poético”.

EMOCIÓN. Acerca de lo que le inspira, reflexiona, “uno le canta a lo que le emociona, por un lado las historias de amor y desamor, los encuentros y desencuentros, pero también la visión de un mundo desigual, la noticia de un periódico o de un noticiero”.

Serrano considera que vivimos en un tiempo de cierta efervescencia social y política. “Pareciera que estamos viviendo un retroceso en cuanto a libertades y derechos. Al vivir en ese contexto, uno no puede dejar de inspirarse y sentirse interpelado para escribir canciones”.

Afirma no saber “si la inspiración es resultado de un don, o más bien un déficit, en el sentido de que el cantautor necesita sentirse acompañado”. “(El cantautor) No sabe lidiar con la soledad, con el paso del tiempo, y por eso escribe canciones”, asegura el madrileño. “El cantautor –prosigue el músico– no sabe gestionar emociones como el común de los mortales, y busca a través de la música convivir con los miedos”.

PARAGUAY. Con respecto a su última presentación en Paraguay, recuerda que hizo amigos, aunque no tuvo oportunidad de darle más periodicidad a sus visitas para cultivar el afecto del público. Aún así, asegura que regresa con muchas ganas.

Rememora que entonces, en el 2011, observó en nuestro país la vigencia de la trova. “Compartí escenario con Hugo Ferreira (este viernes volverá a hacerlo) y compañeros de oficio que tienen una mirada hacia la música y una apuesta por las canciones que atienden a la palabra, a la poesía”, concluye Serrano.