Buongermini dice que Soares quiere confundir

El concejal Rodrigo Buongermini, miembro de la bancada Juntos Podemos en la Junta de Asunción, sostuvo que Camilo Soares mintió en dos ocasiones. Aseguró que el ex secretario de Emergencia Nacional trata de confundir acerca de la financiación de la campaña de Avanza País, que fue en las elecciones presidenciales y legislativas de 2013, con las de las municipales de 2015, cuando apoyaron la candidatura de Mario Ferreiro para intendente.

Buongermini empezó diciendo que Camilo mintió con los de “supuestos aportantes” de la campaña, en referencia a los del 2013, porque en realidad, como luego se dio a conocer, Camilo era el beneficiario del cobro de pagarés.

Dijo además que los bonos de uno y otro proceso eleccionario fueron diferentes “y Camilo mete todo en la misma bolsa”. “Hubo (en 2015) también bonos, pero son diferentes, porque son concertaciones distintas. La discusión es sobre Avanza País no de Juntos Podemos”, dijo.

Agregó que Camilo culpa al tesorero de campaña de Mario Ferreiro de 2015, Marcelo Mancuello. “Mancuello no estuvo en la estructura de campaña en 2013”, señaló.

Mentiroso. Al igual que la ex diputada Rocío Casco, también Buongermini dijo que Camilo miente en todo lo que dice, incluso en el caso de su casa hipotecada para la campaña y luego presuntamente rematada. Buongermini fue uno de los primeros que reaccionó al hecho de que la Fiscalía abriera una causa penal, luego de que saltara la existencia de un grupo de Telegram en el que los sobrinos del ex intendente Mario Ferreiro se vieron implicados. “No puede ser que ahora con un meme y unas cuantas capturas de pantalla abramos un proceso penal”, disparó. Mientras tanto, Rocío Casco y el ex director de RRHH, Aureliano Servín, están imputados.