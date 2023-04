Buenas noticias en el Día del Libro

La Cámara de Senadores aprobó en sesión ordinaria la nueva normativa, que incluye elementos que favorecen al fomento de la lectura y del libro, ahora depende de la Cámara de Diputados para que esta ley sea una realidad después de una larga espera de 27 años.

La celebración del Día Mundial del Libro, fecha que coincide con el fallecimiento de dos grandes figuras de la literatura como William Shakespeare y Miguel de Cervantes, instaurada para promover la lectura, fue proclamada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el año 1995.

Vidalia Sánchez, editora y propietaria de Servilibro, celebra la media sanción de la nueva ley del libro; un objetivo por el que venían trabajando desde el año 1996.

“Desde el 96 estamos detrás de esta ley, y ni siquiera habíamos logrado que deje de ser un anteproyecto, y después llegamos a la conclusión de que en este momento el parlamento está integrado, tanto en senadores como en diputados, por mucha gente sensible a los temas culturales, hablamos con esa gente y nos apoyaron. Ahora estamos haciendo lobby, como se dice, en diputados. Ojalá salga antes de julio, si no sale ahora yo ya perdería la esperanza”.

Apunta también a otra de las ventajas de la ley, y es que de cada libro paraguayo publicado, el Gobierno tiene que comprar 100 por lo menos, para ello será conformado un consejo nacional del libro que estará integrado por la Sociedad de Escritores, de la Cámara del libro, la Secretaría de Cultura y otras instituciones que van a ir regulando y haciendo cumplir todos los aspectos de la nueva ley.

EL HÁBITO DE LA LECTURA

Sobre el hábito de la lectura y la arraigada creencia de que el paraguayo no lee, la editora tiene clara su opinión: “Lo que pasa es que en nuestro país el libro no está al alcance de todos. Fijáte, un papá que gane un sueldo mínimo, que tenga tres hijos, vive en casa de alquiler, paga comida, colegio, transporte, remedios, ¿a vos te parece que le va a sobrar para comprar un libro al año? No le sobra. Entonces, por eso la mayoría de la gente no puede comprar libros”.

Servilibro está desde 1991 ahí en la plaza uruguaya como librería, y comenta Sánchez que antes entraban a ver los libros solamente gente mayor. Sin embargo, ahora “entran muchos jóvenes, esa es una señal buenísima. Entran a buscar un libro para regalar el Día de los Enamorados, el Día del Padre, de la Madre, porque se lee es que se regalan libros. Yo estoy convencida de que ahora se lee mucho”.

LLEGAR A MÁS GENTE

La editorial cuenta con 1.380 títulos publicados y 425 escritores paraguayos; de esa cantidad de publicados, más de 100 títulos son de jóvenes de 13 a 25 años, quienes por primera vez publican su libro. “Le damos mucho destaque a eso, y espacio porque consideramos que es el semillero, de ahí van a salir los grandes escritores”.

Según Vidalia, lo que más se venden son los clásicos, los libros de Roa Bastos, Tembi’u Paraguay, de Josefina Velilla. En busca del hueso perdido de Elio Vera, las obras de Elio Vera, los libros de Renée Ferrer, Raquel Saguier, Nila López, Ramiro Dominguez, Bareiro Saguier.

¿Cómo llegar a más lectores? Es la una pregunta pertinente cuando hablamos de libros. La editora de Servilibro considera que en el país se necesita una alianza público-privada para la promoción del libro y de la lectura. “Porque no es solamente el libro el que debe ser promocionado, sino además hay que promocionar fundamentalmente la lectura.

Se debe tener en cuenta que nuestro problema mayor es la comprensión lectora, entonces hacen falta proyectos de lectura, hace falta promoción de la lectura y también del libro, por supuesto”.

Vidalia reconoce que los libros paraguayos no tienen nada que envidiar en cuanto a diagramación, diseño y contenido a los libros extranjeros y además son más baratos.

Y destaca un segmento que se fue desarrollando de manera muy exitosa: Los cómics. “Hay muchísimo talento, fíjate que a nosotros solamente como Servilibro tenemos más de 100 títulos de cómics publicados, y entraron muchísimos en los colegios porque a los chicos les gusta mucho. Por ejemplo, tenemos Mafalda en guaraní, y con eso se enganchan los estudiantes”.

Agrega que solamente con una alianza de instituciones se podrá lograr ese objetivo; pues la colaboración de los sectores público y privado podría hacer realidad que el libro esté más al alcance de la gente. Crear bibliotecas es muy fácil, apunta, y menciona como ejemplo el caso del Uruguay, un país con menos habitantes que el nuestro, pero en el cual se puede encontrar una biblioteca donde prestan libros para llevar a la casa. “Acá vos no tenés de dónde prestar libros para leer gratis, o donde ir a leer. Lo que necesitamos, pues son bibliotecas públicas y comunitarias, es lo que hace falta”.

UN PAÍS DE LECTORES

En este nuevo Día del Libro, Vidalia Sánchez pide que se promulgue la nueva ley del libro, “eso va a ser un avance”. Insiste también en la necesidad de trabajar en una alianza público-privada para que en el país se lea más y que haya más bibliotecas públicas y privadas. “Eso es posible, solamente hay que ponerse las pilas y decidirse. Ojalá las nuevas autoridades del Gobierno se preocupen por la difusión del libro y de la lectura; quienes estamos trabajando en esto hace años estamos entusiasmados. Yo sueño con un país de lectores”.

FIL 2023

Del 25 de mayo al 4 de junio se realizará la Feria Internacional del Libro de Asunción que tendrá como sede el Centro de Convenciones del Mariscal. Esta edición tendrá como país invitado a España.

Como cada edición los espacios y auditorios tendrán nombres de personalidades de la literatura como Maribel Barreto, Francisco Pérez Maricevich, Mabel Pedrozo y Alfredo Boccia Romanach.

Habrá charlas, actividades diversas y espectáculos artísticos dirigidos a todo público. También está prevista la presencia de escritores invitados del exterior, así como también la presencia de delegaciones de varias ciudades de nuestro país.

“Los autores jóvenes muestran la vitalidad de nuestra literatura”

La Editorial Rosalba comenzó publicando literatura infantil e historietas. Luego dieron el salto hacia la narrativa, y pronto tuvo resultados, cuando en 2021 una de sus autoras recibió el Premio Nacional de Literatura: Susana Gertopán, con su novela La casa de la calle 22.

Javier Viveros explica que han publicado obras teatrales, poesía, crítica literaria, libros de Física y muy pronto darán a conocer un libro de arquitectura. “Nuestro catálogo --que suma un centenar de títulos-- es breve, pero selecto”, dice el editor.

Ante la consulta sobre la actitud de los paraguayos respecto a la lectura, se confiesa escéptico. “Dudo que los niveles de lectura se hayan incrementado. La cantidad de opciones de entretenimiento con que se cuenta en la actualidad es abrumadora. Aunque ninguna de ellas tiene los beneficios que te deja un buen libro, esa ‘extensión de la memoria y la imaginación’, según la definición de Borges”.

Sin embargo, siempre hay motivos para tener una visión optimista, ya que en el último tiempo han surgido autores jóvenes con talento.

“Hay autores jóvenes”, reconoce Javier Viveros, y agrega que eso demuestra la vitalidad de nuestra literatura. “Para darlos a conocer hay que publicarlos”. Y, precisamente, en breve la editorial Rosalba estará publicando dos libros de autores jóvenes: Lasánima, un libro de cuentos de terror, de Eder Acosta; y La grieta en el cielo, libro de horror y terror sicológico escrito por Guillermo Franco.

Una muy buena manera de celebrar este Día del Libro.