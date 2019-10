Brutalidad evidencia desamparo de las mujeres víctimas ante la Justicia

Esto no fue impedimento para que el hombre, otra vez, esté involucrado en un hecho de violencia, ya que es señalado como principal sospechoso del intento de feminicidio de su ex pareja, de quien se había separado, pero siguen legalmente casados.

Esto ocurrió el lunes y, según el relato de la mujer, su ex pareja la atacó con un cuchillo, produciéndole heridas en la cabeza, en la mandíbula, en la espalda y en el cuello.

Para fortuna no ocurrió una desgracia, ya que las heridas no fueron de consideración y la mujer se encuentra fuera de peligro.

La pareja ya llevaba más de tres años separada; sin embargo, el hombre habría llegado a la casa reclamando con vehemencia una supuesta salida de la mujer a una fiesta.

La víctima afirmó que esa información era falsa y que en todo momento trató de hacerle entrar en razón a Aquino, incluso suplicándole que no atente contra su vida.

Algunos vecinos escucharon lo ocurrido y llamaron a la Comisaría 17ª Central para comunicar el caso. Ante esto, el hombre se dirigió hasta la sede policial para intentar realizar una denuncia por agresión, pero fue detenido por los uniformados al constatar el estado de su ex pareja.

AUMENTO DE CASOS. Raquel Iglesias, directora del Observatorio del Ministerio de la Mujer, indicó que es muy creciente el número de casos de intentos de feminicidio. De acuerdo con los datos que maneja el Observatorio, este año ya se dieron 53 de estos casos, si bien hay que apuntar que el año pasado se registraron 147.

Iglesias recomendó a las mujeres resguardarse y pedir ayuda a los centros especializados, sobre todo cuando ya hubo denuncias de casos de violencia, y resaltó el papel que cumplen los juzgados para proteger a las víctimas.

“Hay que considerar y alertar cuando existe una denuncia y orden de restricción que no se cumple. No queremos que se llenen las cárceles, pero cuando se llega a esto, no hay otra salida”, expresó.



¿Dónde llamar?

Las personas que quieran denunciar hechos de violencia hacia la mujer pueden llamar al 0800 11 4700 a la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público. También se puede llamar de forma gratuita al 147 SOS Mujer o acudir a la sede policial más cercana del barrio.



Golpeada con una manguera

Virgilio Cuba Elizeche quedó detenido luego de ser denunciado por intento de feminicidio en la Colonia Maracaná, Canindeyú.

El hombre habría llegado en estado de ebriedad a su casa y luego de una discusión supuestamente golpeó con brutalidad a su pareja.

La mujer señaló que no es la primera vez que es víctima de hechos de violencia debido al consumo de alcohol, solo que ahora puso en peligro su vida.