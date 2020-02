Brindan lista de Yakarés

La Selección Paraguaya seven de rugby, los Yakarés, jugará el challenger series entre el 15 y 16 de febrero y la etapa 2 entre el 22 y 23 del mismo mes. La primera parada será en Viña del Mar, Chile, y Montevideo, Uruguay. Paraguay integra el grupo C junto a Alemania, Uganda e Italia. Los ocho mejores clasificarán para el Mundial Seven de Hong Kong. Los jugadores que integran el equipo son: Santiago Álamo, Diego Argaña, Marcelo Matiauda, Leonardo Glizt, Rodrigo Da Rosa, Gastón Navas, Ignacio Murdoch, Sebastián Urbieta, Juan González, Agustín Espínola, Renato Cardona, y Arturo López. Enrique Kneup es el entrenador del equipo.