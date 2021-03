Otra demanda más contra Weinstein

Otra mujer ha acusado al productor Harvey Weinstein, que actualmente cumple condena de 23 años de cárcel por abuso sexual y violación, de haber intentado violarla hace casi diez años, según desveló el diario New York Post.

La mujer, Hayley Gripp, presentó el viernes una demanda al respecto en un tribunal de Los Ángeles (California, EEUU), donde tuvo lugar el supuesto episodio en 2012.

El abogado de Gripp, Eric Lerner, dijo al New York Post que tras el incidente la joven fue diagnosticada con un desorden postraumático y que durante años no supo quién era su supuesto agresor, hasta que lo reconoció en 2017 tras verlo en televisión.

“Harvey Weinstein, junto a quienes le ayudaron a perpetrar estos crímenes de abuso sexual e intento de violación contra la señora Gripp, deben rendir cuentas por arruinar su vida”, señaló Lerner.

El movimiento #MeToo se formó gracias a las denuncias que salieron a la luz contra Weinstein. (EFE)



La cruda realidad de Demi Lovato

El pasado 23 de marzo se estrenó en YouTube Originals , la serie documental de cuatro partes donde Lovato habla con honestidad sobre sus luchas y traumas personales. Con gran crudeza, la cantante detalla la violación que padeció a los 15 años cuando era una chica Disney, y el abuso que sufrió la noche de su sobredosis, tras seis años de mantenerse sobria y limpia de estupefacientes. A una temprana edad comenzó a tener trastornos alimenticios, a beber alcohol y a tomar drogas, que la llevaron a las adicciones con tan solo 16 años. Y no fueron solo las sustancias las que la llevaron a su “punto de ruptura”, sino también “traumas pasados” y situaciones que enfrentó dentro de la industria, comentó. Ahora, a sus 28, decidió hablar sobre su historia para liberarse. “Lo que hago es animar a la gente a que tome sus propias decisiones”. Hoy busca vivir con honestidad. “La autonomía es lo que me ha cambiado la vida”, (Infobae).