Celebración en la distancia

La ex Miss Universo Dayanara Torres le dedicó unas palabras junto a una postal a su hijo Cristian, quien cumple 20 años. Cristian es fruto de su relación con el cantante Marc Anthony. “Hace 20 años llegaste a mi vida a llenarla de propósitos... eres el ser más dulce que conozco, con un corazón enorme y con tan hermosos sentimientos”, comenzó la actriz y modelo de 46 años, nacida en Toa Alta, Puerto Rico. “Me siento tan orgullosa de ti y lo que estás logrando, tu talento y humildad te hacen grande! Gracias por escogerme como tu mamá... Tú has sido una bendición en mi vida... un regalo de Dios... ¡Eres perfecto para mí. Mi Cristian!”, redactó. El post va acompañado de una foto donde se observa a madre e hijo sonrientes y corresponde a una postal del 2019, ya que Cristian reside en Nueva York, donde cursa sus estudios. La dedicatoria incluyó fotos de Dayanara embarazada y otras instantáneas junto a su hijo cuando aún era un niño pequeño.



Pódcast para hablar entre mujeres

Lo ex reina de belleza Alejandra Espinoza y su hermana Damaris Jiménez crearon su pódcast para empoderar a las mujeres llamado . “La razón por la que quise hacer este pódcast con ella es que cuando hablamos por teléfono podemos durar dos horas, cubrimos veinte temas, de todo un poco”, confiesa Espinoza, quien pensó que a sus seguidores les gustaría escuchar estas charlas. “Mi meta es con pequeñas pláticas y experiencias que hemos vivido la una con la otra que podamos ayudar con nuestro punto de vista”, dice Ale.

“Estoy trabajando como life coach enfocándome nada más en las mujeres”, cuenta, por su parte, Jiménez, quien es sicóloga y está estudiando una maestría. “Uno de mis programas es de desarrollo personal. Trabajamos en todas las áreas”, señala en una nota realizada para People en español. El programa se puede seguir en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y YouTube.