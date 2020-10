Un accidentado anuncio de embarazo

Emma Roberts estaba tratando de ocultar su embarazo y viviendo una cuarentena muy tranquila, hasta que su mamá Kelly Cunningham decidió hacer una cuenta de Instagram. A través de esta, confirmó la noticia del embarazo de su hija por accidente. Durante una entrevista, la actriz narró que en un principio ella y su novio Garrett Hedlund, querían mantener la noticia para ellos solos. “Traté de mantener mi embarazo en secreto, pero desafortunadamente mi mamá tiene Instagram. Y definitivamente ‘soltó la sopa’”, contó Roberts. Después del error que su madre cometió, ella se vio obligada a compartir la noticia de manera un poco más oficial. No obstante, la madre de la actriz no podía comprender la molestia de Roberts, ya que ella estaba segura de que su hija ya había hecho un anuncio. “Cuando le dije: ‘Mamá, me revelaste mi embarazo’, ella dijo: ‘Emma, lo anunciaste’. Le dije, ‘No, no lo hice. Eso fue un tabloide’. Ella dijo: ‘Oh, eso no estaba claro’. Cayó totalmente por la fake news”.



Contó que se recuperó del Covid-19

Marta Sánchez fue otra de las afectadas por el coronavirus. La cantante contó que dio positivo en Covid-19, pero con síntomas leves. “Estuve una semana y media sin olfato y cuatro días con tos fea”, asegura la artista que reconoce que no tardó demasiado en recuperarse. Las pruebas sucesivas no solo le confirmaron que ya había superado la enfermedad, sino que tampoco le quedaron anticuerpos que la protegerían de un segundo contagio. La artista no solo estuvo centrada en la pandemia, sino también en una enfermedad con la que está muy concienciada como es la lucha contra el cáncer de mama, dolencia de la que murió su hermana Paz. La cantante es desde hace años embajadora de la campaña que recauda fondos para invertirlos en la investigación del cáncer de mama y continúa advirtiendo lo fundamental que es un diagnóstico precoz. “Todos los años me hago mi revisión y después de los antecedentes familiares, hay veces que me las hago dos veces”, asegura.