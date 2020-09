Un mensaje para las embarazadas

La cantante Andrea Valobra anunció el nombre de su segunda hija y compartió con sus seguidores lo bien que se siente con su segundo embarazo. “Es mi segundo embarazo, y en este también me siento una supermodelo, sin complejos, sin tabúes de mostrar la panza y vestirme como quiero. Así que, ya sabés, no permitas que nadie te diga que por ser mamá o estar embarazada, no podés sentirte sexy y disfrutar de tu cuerpo en cada etapa y con cada cambio”, escribió la artista paraguaya. Además reveló que espera una nena que se llamará Eira. “Se viene la nena: Eira. En guaraní, miel; en Gales, nieve; en sánscrito; tierra.

En la mitología escandinava es la diosa de la salud y la sanación. En la mitología vikinga, guerrera. Eira reúne todas las características que queremos inspirar en ella y que ella inspire en los demás”, compartió Andrea.