La Comilona de Teletón en casa

La Comilona este año busca seguir brindando apoyo a las más de 2000 familias que continúan recibiendo acompañamiento de distintas maneras, por parte de la Fundación Teletón, y al mismo tiempo, dar una mano a ollas populares.

La fiesta gastronómica de Teletón es una tradición de casi 40 años, que incluso en momentos muy difíciles no se dejó de realizar, y este año, no será la excepción, pero sí será diferente porque se realizará desde casa. El domingo 9 de agosto, se realizará La Comilona a través de un programa que se transmitirá de 10:00 a 16:00, en todos los canales de aire. Los televidentes podrán disfrutar de juegos y shows de artistas. Con nueva modalidad, teniendo en cuenta que los platos serán virtuales y no podrán ser adquiridos, las personas podrán adquirir tiques y estarán participando de un sorteo que se hará durante el programa.