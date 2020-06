Solidaridad de firmas de moda

Empresas de moda mostraron su solidaridad con movimientos de justicia social y están liderando los esfuerzos de recaudación de dinero para varias organizaciones que lideran las protestas por la muerte a manos de un policía blanco del afroamericano George Floyd. Entre los más beneficiados se encuentran Black Lives Matter, el grupo que convocó protestas por todo EEUU, y a la organización sin ánimo de lucro The Bail Project, que paga las fianzas de los manifestantes arrestados en estas acciones. Rihanna donó una cantidad que no precisó a través de su línea de lencería Savage x Fenty a Black Lives Matter de Nueva York y al Proyecto de Fianza. Según indicó la empresa al anunciar la donación de dinero, “ahora no es el momento de permanecer en silencio o esperar”. La firma de ropa Ganni, dio 100.000 dólares a Black Lives Matter, a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y a la Unión Americana de Libertades Civiles. EFE



Karol G recibe duras críticas

Karol G recibió duras críticas en las redes sociales después de publicar una fotografía de su perro para expresarse contra el racismo, en medio de la ola de reacciones por la muerte a manos de la Policía del afroamericano George Floyd en EEUU. La controversia comenzó cuando la cantante urbana colombiana publicó la imagen de su cachorro, de pelaje blanco y manchas oscuras, junto al mensaje “el ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos”.

Aunque poco después borró su publicación, los mensajes de rechazo se mantuvieron. “Entonces Karol G hizo carrera cantando una música que viene de ritmos negros, pero para ella el racismo es como un perrito con manchas”, dijo una usuaria.

“Según Karol G, no soy racista porque tomo café con leche, me visto camisa negra/blanca con pantalón blanco/negro, y sí, muy importante uso tapaboca mitad blanco y mitad negro para ser antirracista de la vida”, expresó otro.