El duque de Cambridge superó ansiedad





El duque de Cambridge, nieto de la reina Isabel II, admitió que su vista deficiente le ayudó a superar la ansiedad que le producía tener que pronunciar importantes discursos, ya que veía borrosos los rostros de la audiencia. El hijo del príncipe Carlos y segundo en la línea de sucesión al trono británico, de 37 años, hizo esta confesión con motivo de un documental sobre la importancia de mantener la salud mental.

Al hablar acerca de una posible ansiedad por ser centro de la atención mediática, el príncipe Guillermo reveló que sí pasó por ello cuando tenía por delante discursos significativos.

“Mi visión empezó a disminuir un poco a medida que me hacía mayor, y no solía utilizar lentes de contacto cuando estaba trabajando, así que cuando pronunciaba discursos no podía ver los rostros de nadie”, admitió el hijo de la fallecida Diana de Gales, en un documental que emitirá esta noche la cadena pública BBC. EFE



Guetta participará en acto benéfico

El popular DJ francés David Guetta participará el próximo sábado en un acto junto con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, con el objetivo de recaudar fondos para la ciudad, una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

Guetta formará parte del evento en línea United At Home NYC con el que De Blasio, junto con su esposa Chirlane McCray, pretenden aumentar los donativos a la ciudad de Nueva York para comprar material de protección para los trabajadores de servicios esenciales y otras necesidades. “Me emociona anunciar que presentaré otra retransmisión en directo para recaudar fondos caritativos y ayudar en la batalla contra el virus”, dijo en un comunicado el DJ y productor. “Nueva York es una de mis ciudades favoritas y es un honor poder hacer algo para ayudar a la ciudad durante este difícil momento. Estamos planificando algo especial que puede disfrutarse desde nuestras casas por todo el mundo”, agregó Guetta.



A tener en cuenta

La dermatóloga Magalí Cuevas brinda sencillos consejos para tener una piel óptima. Señala por ejemplo, que lo fundamental para su cuidado es la ingesta suficiente de agua. Es necesario beber aproximadamente 8 vasos al día. Además es fundamental una alimentación sana, que esté compuesta por muchas frutas y verduras.

Si las recomendaciones de la profesional se toman al pie de la letra, y la piel aún continúa irritada, reseca, con un desagradable color rojizo, con picazón y eczemas, la doctora aconseja acudir a consultar con un dermatólogo, que es el médico especialista en el cuidado de la piel, el pelo y las uñas.