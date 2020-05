Lanza su propia línea de lentes

La actriz colombiana Sofía Vergara lanzó su propia línea de lentes tras reconocer que llevaba varios años perdiendo visión, pero rechazando usarlos porque sentía que aparentaba ser mayor de lo que era. “Seguía entrecerrando los ojos para mirar mi celular y mi hijo me dijo ‘mamá no quieres usar tus lentes porque crees que pareces vieja, pero haces esas caras y colocas el teléfono muy lejos’”, bromeó la estrella ante los periodistas.

Según detalló la actriz, a partir de los 40 años sintió que perdía calidad de visión y no fue hasta que su hijo le dijo que le sentaban peor los gestos que hacía para lograr ver, que el llevar gafas, cuando se decidió a comprar unas. Al no encontrar “unas bonitas” y de buen precio, dijo que decidió asociarse con la marca Foster Grant para crear una “línea superasequible, linda y glamurosa”.

También aseguró sentirse satisfecha y cómoda con el producto final, y reconoció que es necesario asumir que hay que usar gafas a pesar de la edad. EFE



Reveló los detalles de su separación

Brian Austin Green, de 44 años, confirmó que Megan Fox, de 34, fue quien le pidió el divorcio a finales del año pasado y habló del supuesto romance de la actriz con el rapero.

En uno de los episodios de su programa radial, la estrella contó que desde hace un

Green reveló que él y la actriz llevaban meses separados. Al parecer, fue algo que decidieron a finales de 2019, después de que Fox regresara del rodaje en Puerto Rico de la película , donde conoció al rapero, de 30 años, con el que ahora fue fotografiada paseando por las calles de Malibú, California.

Además, reveló que fue su esposa quien tomó la decisión de separarse. El actor dejó en claro que entre él y su ex mujer existe una buena relación por el bien de sus tres hijos: Noah (7), Bodhi (6), y Journey (3).