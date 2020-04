Comprarán un equipo de béisbol

La diva del pop Jennifer López y su prometido, el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez, están trabajando juntos en la posible compra del equipo de los New York Mets y han contratado al banco JPMorgan para recaudar capital, según informó la revista estadounidense Variety. La célebre pareja ya se mostró interesada en comprar el equipo hace un par de meses, de acuerdo a medios locales, y fuentes cercanas al asunto bajo anonimato que dijeron que ambos están trabajando en el tema con un directivo de la banca de inversión en Norteamérica. EFE



Revelan mensajes secretos de Meghan

Un día después de que se conociera que el príncipe Harry y Meghan Markle rompían relaciones con cuatro grupos de medios de comunicación británicos, a los que pertenecen algunos conocidos tabloides, se han revelado una serie de mensajes de texto que ellos mismos enviaron al padre de la duquesa, Thomas Markle, en las vísperas de su boda que tuvo lugar el 19 de mayo de 2018, en la capilla de San Jorge, del Castillo de Windsor. El contenido de estas conversaciones se ha producido dentro del litigio que el matrimonio mantiene contra Associated Newspapers.