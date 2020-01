Breves Interior

Sorprende el nacimiento de bebé con más de cinco kilos que se registró en Misiones

Sorprendente. Un total de cinco kilos 100 gramos pesó una recién nacida. El llamativo hecho se registró en la noche del miércoles cuando mediante una cesárea nace la beba en el Hospital Regional de San Juan Bautista, en Misiones. La paciente fue trasladada desde el Hospital Distrital de Santa Rosa.

El director del Hospital Regional, Rolando Cardozo, explicó que la mujer ingresó a la sala de parto donde cerca de las 20.00 tuvo por cesárea a una beba de 5.100 kilogramos, que sorprendió a todos. La ginecóloga que estuvo de guardia fue la doctora Leticia Báez, a quien también sorprendió el peso de la beba y más aún porque es nena. El doctor Cardozo dijo que no es muy común que se tengan bebés con ese tamaño que más bien se suele dar en mujeres con diabetes, pero en el caso de la mujer no estaba con ninguna afección similar.

Los padres de la superbebé, Ruth López, de 27 años y Carlos González, se mostraron muy contentos con la llegada de la nueva integrante de la familia y con el peso con que nació. “Sinceramente me sorprendí muchísimo cuando me dijeron el peso de mi hija, porque en mi última ecografía que me hice me dijeron que tenía un peso de 3.600 kilogramos”.

La pareja tiene otro hijo de 2 años y había nacido con 5 kilos. M.R.



Casadeños logran frenar donación de tres locomotoras que son patrimonio histórico

Tras la audiencia pública que se realizó ayer, la Municipalidad de Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, decidió dejar sin efecto la donación de las locomotoras, patrimonio histórico, a la Asociación Chortitzer Komitee, de Loma Plata, mediante un convenio que se firmó el año pasado entre ambas partes. El plan era exhibir la locomotora en un museo en Loma Plata.

El principal pedido de los pobladores fue que los patrimonios históricos, que son las tres locomotoras que se encuentran en un predio de la empresa Victoria Timbers SA, sean sacadas del sitio y que las instituciones tanto Municipio y Gobernación de Alto Paraguay se encarguen de la restauración y la exhibición, con la finalidad de potenciar el turismo en el distrito de Puerto Casado.

La intendenta Yudith Ferreira anunció que respeta la decisión de la asamblea y que deja sin efecto el convenio. Añadió que se comunicará a la Asociación Chortitzer, luego acordó con los presentes en la audiencia de una convocatoria para conformar la comisión de puesta en valor de sitios históricos. El acuerdo entre la ciudadanía y las autoridades municipales se dio después de un amplio debate.

Las viejas locomotoras aún permanecen en Casado –que fueron de utilidad en la Guerra del Chaco–, en la fábrica de taninos y en la extracción de quebracho de la extinta empresa Carlos Casado, que cerró sus puertas en 1996. A.M.