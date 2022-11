Boric califica como “terroristas” ataques en región mapuche

El presidente de Chile, Gabriel Boric, inició el jueves su primera visita en ocho meses de gobierno a la región de la Araucanía, una zona en conflicto con indígenas mapuches, donde calificó de “terroristas” ataques recientes.

La visita de Boric de dos días a la región fue antecedida por una serie de atentados con incendios de cabañas, una escuela recién inaugurada y una iglesia, además de cortes de rutas en zonas rurales. “Son unos cobardes. Los vamos a perseguir con toda la ley. ¿A qué me recuerda la quema de la escuela y la iglesia? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban las sinagogas. La escuela me recuerda cuando en setiembre de 1973 la dictadura militar quemaba libros”, dijo Boric al ser consultado sobre los ataques en La Araucanía.