Blas y Nelson, por subir al podio en Dakar

Blas Chun Zapag, en motos, que viene subiendo en cada etapa, ahora está en el puesto 80, en su primera incursión en esta competencia, siendo muy meritorio todo lo que está haciendo. La etapa de ayer ganó el chileno Pablo Quintanilla, pero sigue Ricky Brabec en la punta, llegó ayer en el puesto 10, controlando ya, no arriesgando mucho su moto.

Nelson Sanabria, que está en la posición 8, no puede avanzar más de ahí, porque el que viene delante de él, tiene 2 horas de ventaja y si no hay algún inconveniente mecánico, es difícil que pueda avanzar más lugares. Se ha puesto muy difícil para Nelson, por las complicaciones que tuvo en las dos primeras etapa y a partir de ahí tuvo que remarla y se posicionó en el Top 10, utilizando toda su experiencia y sobre todo navegación para recalar en el octavo puesto, en donde puede cerrar hoy, de no surgir ningún inconveniente. Rafael Sonik ganó la etapa, pero Ignacio Casale está en la punta y tiene 21 minutos de ventaja sobre el polaco Sonik.

En Autos, Carlos Sainz está cerca del triunfo. Ayer la etapa la ganó el piloto galo Stéphane Peterhansel que está en la tercera posición, separado por Nasser Al-Attiyah (Toyota), que le lleva 6”.

El español Carlos Sainz (Mini) tiene una ventaja de 18 minutos sobre Nasser.