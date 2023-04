Biden, con 80 años, anuncia que buscará la reelección

“Cuando me postulé a la presidencia hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía lo estamos. La pregunta que enfrentamos es si en los años venideros tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos”, afirma Biden en el video de tres minutos subido a Twitter. “Sé cual quiero que sea la respuesta. Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección”, añade.

El presidente estima que “cada generación de estadounidenses se ha enfrentado a un momento en el que han tenido que defender la democracia”.

“Este es nuestro momento. Terminemos el trabajo”, afirma Biden en el video, que comienza con una sucesión corta de imágenes del ataque de simpatizantes de Trump al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Biden acusa a los republicanos más conservadores, los MAGA (acrónimo del lema trumpista “Make America Great Again, “Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”), de prepararse “para tomar esas libertades fundamentales”.

TRUMP. Para que no queden dudas, los retrata en la cinta. En una instantánea Donald Trump, de 76 años, su gran rival en 2020 aparece con la mano sobre el hombro de Ron DeSantis, el gobernador de Florida y estrella emergente de los ultraconservadores de 44 años.

Si este último se presenta a la nominación republicana para las presidenciales como se cree que hará, cualquiera de los dos podría disputarle el puesto el año que viene.

“Biden está tan desconectado de la realidad que cree merecer cuatro años más en el poder”, denunció la jefa de la oposición, Ronna McDaniel.

Los republicanos reaccionaron a la candidatura de Biden con un video en el que describen el caos que consideran que reinará si saliera elegido: Bombas sobre Taiwán, hordas de inmigrantes en la frontera con México, tiendas saqueadas...

OBSTÁCULO. Biden tiene un obstáculo contra el que nada puede hacer: Su edad. Si saliera reelegido acabaría el mandato con 86 años, algo nunca visto en la historia de Estados Unidos.

Los dos chequeos médicos a los que se sometió durante su presidencia dicen que está en forma y es apto para ejercer su trabajo, pero él sabe que su edad plantea problemas, por lo que en el video aparece corriendo unos segundos.

Cuenta a su favor con una experiencia política labrada durante décadas como senador, dos mandatos como vicepresidente de Barack Obama y ahora como presidente.

Y con innegables éxitos como la aprobación de gigantescas inversiones en infraestructuras, industrias punteras y transición energética.

Hay dos sombras que los republicanos le recordarán una y otra vez durante la campaña: La retirada de Afganistán, que muchos consideran caótica, y la elevada inflación.