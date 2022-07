Básquet: San José gana y cierra arriba

La segunda ronda arranca el lunes 18 desde las 19:30 con los compromisos entre: Olimpia Kings vs. Colonias Gold (Polideportivo ODD) y San José vs. Libertad (León Coundou).

En la fecha 5, jueves 21 de julio (20:00): Libertad vs. Olimpia Kings (La Huertita) y Colonias Gold vs. San José (Ka’a Poty). Lunes 25, 20:00: Libertad vs. Colonias (La Huertita) y Olimpia vs. San José (ODD).