Bancos piden acciones ante dificultades para las remesas de billetes al exterior

“Para las entidades financieras en Paraguay es un problema porque es muy costoso almacenar el dinero, es muy difícil exportarlo, no hay acuerdos prácticamente con ningún corresponsal que se los quiera llevar, los corresponsales a través de los cuales se podría canalizar esto exigen que sean billetes de alta denominación”, recalca.

En nombre de las instituciones financieras, el presidente de BBVA Paraguay solicita al BCP intentar ver la forma de establecer algún acuerdo para que las divisas puedan salir y no se deben tener grandes cantidades de dólares en efectivo en las sucursales, que genera inseguridad física y elevados costos. “(Los dólares) no pueden salir y no tienen apalancamiento, ni siquiera puede llegar al cliente como más apalancamiento para dar más créditos”, sostiene.

Relata que cuando se depositan dólares en una oficina y se cobra 0,5%, 1%, 2% o 3%, los bancos no lo hacen para ganar dinero, sino porque no pueden soportar los costos.