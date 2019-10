Bajos costos y poca exigencia de universidades atraen a brasileños

ALERTA. El Círculo Paraguayo de Médicos habla de escasa práctica médica en esas instituciones.

Entre Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, por lo bajo, hay alrededor de 24.000 estudiantes brasileños, de acuerdo con datos brindados por la presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), Gloria Meza, y lo manifestado por el cónsul del Brasil en la capital del Amambay, Víctor Hugo de Souza Irigaray.

Mientras que en el vecino país la mensualidad para estudiar Medicina oscila los 6.000 y 10.000 reales, en Paraguay, las universidades de frontera ofrecen por 700 a 2.000 reales.

A la postre, la Universidad Privada del Guairá (UPG), por citar, lanza en cartelerías y redes sociales la promoción “matricule a sus amigos y gane con eso”. Si uno lleva a un amigo, ofrecen la matrícula gratis; con dos amigos, se gana la matriculación más G. 500.000; pero si son tres, ganará la matrícula más la primera mensualidad del semestre.

La Dra. Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), levanta la voz de alerta.

Si bien las ciudades en las fronteras se benefician con la avalancha de estudiantes porque “dinamiza sus economías con el pago de alquileres, alimentos”, etc., ¿quién controla –advierte– las condiciones en que se forman en la práctica esos futuros médicos?

“Al año se reciben 2.000 brasileños entre esas dos ciudades. Y no todos consiguen trabajar en los hospitales de su país”, dice, y dispara que ni el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ni la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) controlan la calidad de esos profesionales de blanco.

En representación del Círculo, “hemos denunciado eso hace un mes en una reunión del Consejo Nacional de Salud (CNS), ante la presencia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni”, refiere.

Lo que Meza se pregunta, ante la saturación de los hospitales y unidades de Salud de Pública de esas regiones es ¿dónde se forman esos estudiantes de Medicina? Y también, ¿quién se hace cargo?

“Tienen que tener un tutor y este debe estar de forma permanente con los estudiantes para enseñarles cómo manejarlos, etc. Eso es lo que nosotros no sabemos cómo se manejan estas residencias: ¿quiénes son los tutores, quiénes son los docentes, están o no capacitados?”, lanza.

Para Meza, el principal problema es que estos alumnos “no se forman en instituciones con hospital escuela”, por lo que carecen de “práctica con pacientes”. “La medicina es más práctica que teórica; uno sabe lo que tienen que hacer, pero de acuerdo a cada paciente es diferente”, analiza.

Es más, la mayoría no aprueba el examen de revalidación para trabajar en Brasil. Esto suscribe el Dr. Aldo Bona, presidente de la Asociación Brasileña de Universidades Estaduales y Municipales (Abruem) y miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc) de la Unesco: “Solo el 20%” de los estudiantes brasileños que estudian Medicina fuera logran aprobar dicha prueba.

