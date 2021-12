Ayala: “Un legado para el futuro”

“También fueron unos Juegos Olímpicos difíciles, falto de roces de competencias, nadie quiere estar lesionado un mes antes de los JJOO. Para lo que fue mi preparación fue un excelente resultado (puesto 42 en los Juegos Olímpicos de Tokio)”, comentó.

ENFOCADOS A ODESUR. Derlys comentó que está comprometido con los Juegos Odesur del año que viene. “Afortunadamente se logró que Paraguay sea sede de los Juegos. Estos Juegos tienen que servir para inspirar a los niños, tenemos que hacer que vengan a ver las competencias. Los grandes deben llevar a sus hijos e hijas, de ahí saldrán los nuevos tenistas, basquebolistas o atletas. Las entradas deben ser gratis para que vean deporte”, señaló efusivamente.

PARÍS 2024. Derlys Ayala cumplirá el próximo 7 de enero 32 años, comentó: “Un sueño mío es conseguir un diploma olímpico, y buscaré que sea en París 2024. Este año, hace poco intenté bajar 2:10 en la maratón de Valencia (España), pero estoy ahí nomás en la clasificación para los JJOO. Eso es algo muy positivo que un atleta siempre esté ahí en su marca, salvo que ocurra algún accidente”.

“Tengo que ser agradecido a Dios, voy por mi tercer Mundial, con marca, el año que viene (Oregon, EEUU), eso es señal de que algo hice bien en todo este tiempo”, remarcó.

Sin embargo, no dejó escapar su preocupación por el bajo nivel del atletismo de semifondo y fondo. “Me preocupa lo que se viene detrás, no hay relevo, en las pruebas de fondo. En la maratón por ejemplo hay un solo corredor que baja de 2:20 y tiene casi mi misma edad, eso es preocupante. No tenemos semilleros, podría pasar lo mismo que pasó cuando Eladio Fernández se retiró, tuvieron que pasar casi 20 años para que se lograra batir su récord. Espero que no suceda, pero realmente estamos mal en las pruebas de semifondo y fondo”, protestó.

“Sin desmeritar a nadie, considero que hoy se tiene mucho más apoyo que antes y está en los atletas querer perseguir sus sueños y debemos buscar nuevos talentos”, augura.

Sobre su futuro remarcó: “Tengo calendarizado lo que quiero hacer hasta París 2024. En este tiempo buscaré mejorar todas mis marcas de pista, quisiera dejar un legado y dejar enseñanzas”, concluyó.



El mejor atleta del año se tomará unos meses sabáticos en la maratón. Busca recuperar su físico de cara a los Odesur.



“Odesur debe servir para inspirar a los niños. Los grandes deben llevar a sus hijos a los Juegos, ellos son los deportistas de mañana”.



“Los deportistas tenemos fecha de vencimiento, pero uno debe dejar el último sudor, dejar un legado para los demás atletas que vengan”.



2:10’11’’

es el récord nacional de Derlys Ayala en la maratón (42.195 m.), logrado el 6 de diciembre del 2020.



13

récords nacionales vigentes posee Ayala en todas las categorías. Hace 18 años que empezó en el atletismo.



sdfg sdfgsdfs dsdf

sdfg sdf fsd