Avant première de Doctor Strange

Las salas de cine Cinemark se vieron colmadas de personas que asistieron al avant première de la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. El filme se estrena de manera oficial en el país, hoy, en todas las salas de cines, de la mano de Filmagic Entertainment. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (en inglés: Doctor Strange in the Multiverse of Madness) es una próxima película de superhéroes estadounidense basada en el personaje Doctor Strange, de Marvel Comics. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, está destinada a ser la secuela de Doctor Strange (2016) y la película número 28 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM). La película está dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff. El evento contó con la invitación de Radio Disney, 96.5 FM.