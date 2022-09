Audios de gestores complican a hombre de confianza del defensor

Serían gestores los que en dichos audios reconocen pagos a Núñez, hombre de confianza del defensor del Pueblo, Miguel Godoy.

En uno de los audios compartidos con el equipo periodístico de ÚH se le escucha a quien funcionarios de la Defensoría identifican como “Melgarejo”. La grabación corresponde a una conversación que el mencionado gestor mantuvo apenas se retiraba de la institución.

Carmelo Núñez.

X: -¿Qué tal?, vi que entraste a la Defensoría.

Melgarejo: -Sí, entré junto a Carmelo.

X: -¿Conseguiste algo?

M: -Sí, me dio el documento, pero le entregué un uno; dos me pidió, pero le di uno.

X: -¿Cuándo le tenés que entregar todo?

M: -Al día siguiente (el audio original es en guaraní).

Otros audios recibidos tienen como protagonista a una mujer identificada por funcionarios como Cristina Sotelo.

La gestora, considerada parte del esquema, se jacta en un audio del trato preferencial que recibe en la institución a cargo de Godoy.

“Conmigo siempre cumple”, dice Sotelo, refiriéndose al director de Gabinete, Carmelo Núñez.

“Si me dice: ‘Te voy a dar tres resoluciones’, los tres traigo. Si me dice: ‘Te voy a dar 10 u 11 resoluciones’, así mismo él cumple conmigo. Y vos ves bien la otra vez cuántas resoluciones me entregó”, añade.

Mientras los expedientes tramitados por la mujer rápido son finiquitados, en los cajones de la Defensoría muchos otros son “olvidados”.

En otro audio, Sotelo comenta que mucho procuraron para que Miguel Godoy pueda ser reelecto como defensor del Pueblo. “Nosotros procuramos mucho para que él –Godoy– pueda estar otra vez en ese puesto. No puede renunciar solo porque se dicen muchas cosas de él (...)”, expresa.

Cuenta que gastó más de G. 4 millones solamente en combustible para juntar firmas a favor de su reelección, y que eso le hizo saber a Godoy durante una reunión. Por el contenido del audio, aparenta ser reciente.

Son varios audios compartidos con el equipo periodístico, que podrán ser escuchados en la edición de este Diario en su versión digital, disponible en www.ultimahora.com.

MATRIMONIO. Miguel Godoy también ubicó en la institución a la esposa de su director de Gabinete. Patricia Portillo se llama la mujer, quien fue designada en el cargo de directora de Auditoría Financiera. Carmelo Núñez percibe una remuneración mensual de G. 13.500.000 y su esposa G. 6.000.000.

ESQUEMA DE GESTORES

El manejo arbitrario de indemnizaciones a víctimas de la dictadura es una de las causales del libelo acusatorio que respalda el pedido de juicio político presentado contra Godoy en la Cámara de Diputados.

En este punto se menciona que la administración de Godoy muestra una “preferencia” hacia solicitudes de reconsideraciones en cuanto al monto otorgado, por sobre los pedidos aún sin resolución, a pesar de los altos índices de mora.

“(...) Se da trámite y se resuelven recursos de reconsideración a expedientes cuyas resoluciones que fijan montos ya fueron resueltos hasta hace 16 años atrás. Llama la atención que en todos los casos se resuelve, sin más trámite, el aumento del monto original en concepto de indemnización asignada”, indica.

En el escrito se advierte que aumentan los gastos del Estado, reviviendo casos que ya fueron indemnizados, cuando, en contrapartida, se tiene deambulando a víctimas con avanzada edad que aún no poseen una expedición sobre sus casos.

Al respecto, la abogada Diana Vargas señaló que el defensor montó un “esquema de gestores” que solamente se dedican a tramitar dichas reconsideraciones.

“Es un negocio muy grande porque estamos hablando de millones de guaraníes. Realmente su negocio está ahí, porque él (Miguel Godoy) montó un esquema de gestores que solamente sacan la reconsideración”, manifestó Vargas, quien además impulsó una denuncia penal contra Godoy por cobros irregulares a objetores de conciencia.

Entré junto a Carmelo (...) me dio el documento, pero le entregué un uno; dos me pidió, pero le di uno (...).

Melgarejo,

gestor.