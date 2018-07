Audio compromete a Sosa Pasmor en pedido de cargos

El ex juez trató de justificar el tema asegurando que “siempre se le pide a las autoridades” puestos de trabajo.

“Lo que se dice en ese audio es que ‘después del 15 se va a salir a pedir trabajo para ustedes de acuerdo a su capacidad’. De acuerdo a su capacidad, porque el presidente dijo que va a conseguir trabajo a la gente, pero de acuerdo a su capacidad”, remarcó el futuro viceministro, tratando de desviar el tema.

En el audio reconoce que los pedidos de cupos fueron a cambio de apoyo político para su ex esposa Teresa Oviedo de Sosa, titular de la Junta Municipal de Fernando de la Mora.

La grabación se realizó hace aproximadamente dos semanas .

“Es una lista que ya también tiene el presidente y de por ahí si nosotros estamos consiguiendo esos lugares, seguro vamos a llamarle a la gente para darle un lugar de trabajo”, dice Sosa Pasmor en el audio filtrado.

“Yo en estos momentos no voy a buscar un lugar. También vos me hablaste de nuestro amigo Luis y yo no tengo problema en a partir de hoy instalar la figura de Luis, porque en el 20-20 se elige todo. Hay gente que podría estar interesada en la Junta, sin ningún problema, porque yo no tengo compromiso de nadie (...). La presidencia tengo comprometida, porque ese es un pedido que me hizo el propio presidente”, agrega.