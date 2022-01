Ataques a HC son por miedo a candidatura, aseguran

“Hay una persecución política. Le tienen un terror a que Horacio Cartes sea presidente del partido, no le dejaron jurar como senador. Ellos (Colorado Añetete) están yendo por la figura de Derlis Ozorio para encabezar su lista del Senado, y por qué no, para presidente del partido también, y tienen miedo de que Horacio se decida y diga: Bueno, me candidato otra vez para senador”, expresó ayer a la radio Monumental 1080 AM el legislador cartista.

Dijo que todas estas posibilidades se están barajando, tanto en las carpas del movimiento Colorado Añetete como en las de Honor Colorado, y que, evidentemente, van a plantear que existe alguna inhabilidad.

“Y no existe ninguna inhabilidad, y mirá que las listas de precandidatos a senadores y diputados de ellos están llenas de imputados”, cuestionó el diputado y hermano del procesado ex gobernador y ex diputado Óscar Venancio Núñez.

Indicó que los ataques lanzados contra Cartes finalmente lo fortalecen más, y que desde el oficialismo no lo han dejado jurar como senador, y ahora quieren impedir que sea presidente de la ANR.

“No tienen una mayoría para hacer una convención, necesitan dos tercios de los convencionales, y no tienen, de manera que alianzas con otros partidos no va a haber. Mirá que, en la disidencia, nosotros tenemos ocho gobernadores, y vamos a tener nueve próximamente, no quiero decirte el nombre, pero tendremos nueve y ellos se quedan con cuatro, vamos a tener 24 diputados y ellos se quedarán con 9, muy pronto”, dijo.

Ratificó que nada impediría que Cartes vuelva a postular a la Cámara Alta.