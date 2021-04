Ataque al Capitolio deja policía muerto

Un policía murió y otro resultó herido ayer después de que un vehículo los embistiera en uno de los accesos al perímetro vallado del Capitolio de Estados Unidos, que fue blindado y está bajo alerta máxima, 3 meses después de la violenta toma perpetrada por seguidores del ex presidente Donald Trump.

El incidente se produjo a las 13.02 locales cuando el sospechoso atropelló a los dos agentes que custodiaban la barrera norte del Capitolio, indicó la jefa de la policía del Congreso, Yogananda Pittman. El sospechoso salió del vehículo con un cuchillo en la mano y no respondió a las advertencias verbales que le hicieron los agentes presentes en el lugar, tras lo cual los policías le dispararon.

“Uno de nuestros agentes sucumbió a sus heridas”, dijo Pittman en una conferencia de prensa, sin identificar al agente fallecido. Las autoridades todavía no publicaron ninguna información sobre el conductor del vehículo, que según medios murió en el ataque. Por el momento las autoridades no consideran el incidente como un acto relacionado con el terrorismo e indicaron que no existe una amenaza en curso. El hecho “no parece estar relacionado con el terrorismo, pero tenemos que seguir investigando para ver si hay algún vínculo de ese tipo”, indicó a los periodistas Robert Contee, el jefe de la policía del Distrito de Columbia. AFP