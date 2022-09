Aseguran que hay causales, pero no mayoría, para juicio contra el defensor

La diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla dijo que conversará con su bancada sobre la posibilidad de elaborar un libelo acusatorio y planteará que sea presentado el juicio político, pero sin confirmar. “No podemos tener a esta persona ahí, no reúne las mínimas condiciones para ser defensor del Pueblo. No hemos hablado todavía afuera como para presentar hoy, pero sí voy a hablar con mi bancada”, señaló Celeste.

Godoy fue denunciado el pasado martes por la abogada Diana Vargas, quien sostiene que el defensor cobraba desde el 2019 a los objetores de conciencia, con una interpretación arbitraria de la ley, llegando a percibir un total de G. 2.000 millones de forma irregular.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González sostuvo que los que tienen que hacerse cargo son los colorados y liberales, por haber designado a Godoy. “¿Cómo un imbécil puede ocupar un cargo tan relevante para la democracia y la República? Una persona que se mofa de las mujeres, que no respeta la investidura, que utiliza trabajadores que deberían estar al servicio de la ciudadanía para su personal doméstico. Acá hay causales sobradas, lo que no hay es mayoría, hay complicidad. Este nombramiento no es una desgracia que nos cae del cielo a los paraguayos, es parte del sostenimiento de la estructura. Recordemos que Miguel Godoy fue elegido casi por unanimidad de colorados y liberales. ¿A cambio de qué? De cuatro o cinco cargos para sus punteros y operadores”, manifestó.

Kattya expuso ante el pleno un audio filtrado de Godoy burlándose de la periodista Mabel Rehnfeldt y jactándose de armar un ataque en su contra a través de redes sociales con perfiles de sus funcionarios. “Así se refiere el defensor del Pueblo a una mujer, y sé que ustedes no van a hacer nada, por cobardes y por cómplices”, reclamó.

El diputado liberal Édgar Acosta dijo que no se puede dejar pasar el caso como una situación anecdótica. “El defensor del Pueblo fue electo por la Cámara de Diputados, que tiene que reconocer que cometió un error gravísimo al designarlo”, apuntó.

También el contralor Camilo Benítez mostró un informe sobre irregularidades no solo en el cobro a objetores sino en el rubro de combustible en el presupuesto de la Defensoría.

El cartismo negoció con un grupo de abdistas y liberales el año pasado, logrando elegir por otros cinco años a Godoy en el cargo. Los liberales cedieron por cargos.