Asaltantes rompen la cuarentena y vuelven con todo a sus andanzas

El caso más violento dejó como saldo una víctima fatal. Se trata de Norma Santacruz, de 46 años. La mujer falleció frente a su vivienda tras recibir una bala a la altura del pecho en un asalto realizado por dos motochorros, quienes la despojaron de su teléfono celular.

Fue ayer, a las 8:30, sobre la calle Tape Tuja del kilómetro 7 Monday, cuando la mujer tomaba mate. Aparentemente, se resistió al asalto. Los criminales usaron un arma calibre 9 mm.

EX RECTOR. Otra de las víctimas fue el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta. Malvivientes ingresaron en la noche del miércoles a la casa del ex rector, ubicada en San Lorenzo, donde cumple prisión domiciliaria, y se alzaron con dinero en efectivo y una colección de relojes.

Los delincuentes violentaron una puerta. En su denuncia, Peralta manifestó que el dinero es producto de un préstamo de una cooperativa, pero no quiso dar el monto robado.

En Capiatá, policías del Grupo Lince capturaron a Alberto Anastasio Ruiz Díaz, quien cuenta con antecedentes policiales. De su poder se requisaron dos cuchillos, además de una mochila con varios objetos y un teléfono celular. También se hallaron documentos personales de su víctima. Se trata de Cynthia Rocío Cabrera Cardozo, quien formuló su denuncia por robo domiciliario.

Roberto Carlos Riveros Torres (24) fue detenido por agentes de la Comisaría 3ª Metropolitana y del Grupo Lince, en una construcción, donde ingresó para esconderse luego de robar tres sillas de una vivienda del barrio Ciudad Nueva, de Asunción.

El robo ocurrió ayer, en horas de la madrugada. La víctima, María Esther Vda. De Delmás denunció al Sistema 911 que un desconocido estaba recorriendo el patio de su casa y había ingresado por el techo. Estos ruidos fueron lo que le despertaron. Minutos después el joven fue detenido tras intentar esconderse de la Policía en una obra de construcción de la zona. E. M.