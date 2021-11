Arzobispo presenta su dimisión por su relación con una mujer

El semanario Le Point afirmó en su página web que el arzobispo tuvo ese año una relación íntima y consentida con una mujer, en referencia a un correo electrónico que habría enviado por error y que no dejaba lugar a dudas. No se trataba ni de una relación amorosa ni de una relación sexual, aseguró la Siócesis. “Entonces, se confió a su jerarquía. Reconozco que mi comportamiento con ella pudo ser ambiguo, dando a entender así la existencia de una relación íntima y de relaciones sexuales entre nosotros, lo que niego rotundamente”, decía Aupetit en el artículo de Le Point. La solicitud de dimisión no significa una confesión de culpabilidad, sino un gesto de humildad, manifiesta la nota de la diócesis. AFP