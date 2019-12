Arrúa dice que nunca defendería a Zacarías

La senadora del Partido Patria Querida (PPQ), Georgia Nani Arrúa, dijo ayer que nunca argumentó en contra de una eventual pérdida de investidura de su colega Javier Zacarías Irún y recordó que en la Cámara Alta no se realizó en ningún momento el pedido de destitución.

Señaló que “todo el país” pide la pérdida de investidura de Zacarías y que, por su parte, “jamás defendería” al senador esteño.

“Una cosa es oponerse (a la pérdida de investidura) y otra es decir que uno tiene que juntar elementos para pedir. Eso no es oponerse, eso es buscar la mejor estrategia para conseguir resultados. Jamás me opuse ni me opondría y si alguien lo plantea, voy a firmar a favor de la pérdida de investidura, de aquí a la luna”, argumentó Arrúa al aclarar sus declaraciones.

Arrúa, junto con Enrique Riera (Honor Colorado), Enrique Bacchetta (Añetete) y Fidel Zavala (PPQ), fueron los promotores de la expulsión de Paraguayo Cubas del Senado, por supuesto uso indebido de influencias.

“A pesar de las críticas, uno debe tener la integridad de defender sus principios. La decisión de hoy (destitución de Cubas) fue en defensa de la República. Ningún senador está por encima de la ley”, manifestó Arrúa en las redes sociales.

Zacarías está investigado por declaración falsa y enriquecimiento ilícito y Cubas fue uno de los que habló de que debía ser destituido, pero nunca presentó ninguna solicitud en el Senado.

La Cámara de Senadores aprobó la destitución de Cubas por la agresión a una concejala departamental de Patria Querida, agresión a agentes policiales, daño a bienes públicos y por pedir “matar a 100.000 brasileños”.