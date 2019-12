Argentina mira la ley de emergencia como una salida de la crisis

El proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva –el primero que manda al Congreso el Ejecutivo de Fernández tras asumir el 10 de diciembre– incluye medidas como diversas alzas de impuestos y de aranceles de exportación de productos agrícolas, modificaciones en el ajuste de las jubilaciones y la delegación al Gobierno de diversas facultades legislativas hasta el 31 de diciembre de 2020.

En una sesión que se prolongó por varias horas, los diputados del oficialista Frente de Todos expusieron su defensa del proyecto y los legisladores de la oposición plantearon los pros y los contras del texto, que de ser aprobado, pasará luego al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva.

Hasta último momento había dudas de si el peronismo lograría el consenso, ya que el bloque de Juntos por el Cambio, que hasta hace diez días gobernaba el país, adelantó que no avalaría la sesión al considerar que Argentina no está en una situación tan grave y por no querer darle al Ejecutivo facultades especiales, así como por considerar que el proyecto perjudica a la clase media, el principal granero de sus votos.

PROYECTO SOLIDARIO. Antes de la sesión de ayer, el presidente Fernández adelantó en Twitter que si bien su partido cuenta “con los votos necesarios” para aprobar el proyecto en su “actual versión”, le sugirió al presidente de su grupo parlamentario, Máximo Kirchner, “mejorar la ley”.

“Propuse incorporar un artículo que disponga que el Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”, señaló, para reiterar que a su Gobierno solo le importa que la “solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal”.

Entre los puntos más resaltantes de la ley de emergencia es el impuesto “país”, que gravará con una tasa del 30% y por cinco años la compra de divisas extranjeras para ahorro, compras en el exterior con tarjetas, compras en línea, pasajes y paquetes turísticos.