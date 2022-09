Arce: “Logramos el cometido de ganar”

El Chiqui también argumentó: “Estamos punteros en el inicio de la segunda rueda y eso no es poca cosa; en el anterior torneo hicimos 50 puntos y no nos alcanzó. Esta vez Nacional se metió, está haciendo una gran campaña”. Con respecto al desempeño de la zona derecha, compuesta por Enzo Giménez y Antonio Galeano, Arce apuntó: “Hay momentos que le quedan mejor tener la cancha de frente y cuando se alternan con Galeano lo hacen bien. Hace un tiempo que tenemos inconvenientes en esa zona, por lesiones y tuvimos que ir improvisando y para darnos una mano lo hicieron muy bien”.

El estratega además remarcó acerca de la vuelta de Aquino y la situación de los lesionados: “Lo de Claudio fue pactado; jugar esos minutos luego de dejar atrás una enfermedad diferente. Carlos (Rolón) ya estará liberado mañana y para Beto (Espínola) tenemos unos días más”.

en confianza plena. “El juego fue muy abierto y disputado porque no lo pudimos cerrar en la complementaria, y el rival se hizo duro y fuerte porque nos complicó hasta el último minuto”, apuntó Brian Samudio. El goleador remarcó además acerca de su momento: “Estoy contento por los goles, estoy trabajando para ello, muy feliz con el grupo que me apoya en todo y me ayuda a crecer en lo personal”.



4

goles suma Braian Samudio y es el artillero del Ciclón en el Clausura. Anotó vs. Ameliano 2, Resi y el “12”.