APA renueva autoridades en elecciones con alta afluencia

Habilitada desde las 08:30 hasta las 14:30, la elección de autoridades recibió asistencia multitudinaria de socios que acudieron hasta la Asociación Cristiana de Jóvenes para votar. La cantidad de personas provocó aglomeraciones, a pesar de las filas para ingresar.

El evento contó con siete mesas habilitadas, cuatro de ellas destinadas a los mayores de 60; este último grupo con una predominancia en cuanto a la cantidad. En razón de la edad, muchos formaron la fila sentados en sillas, mientras aguardaban su turno para votar.

“Sin ningún incidente, todos tranquilos. El proceso electoral se está desarrollando con bastante calma”, manifestó Norma Zelaya, presidenta del Comité Electoral Independiente, al evaluar el proceso de votación durante su desarrollo.

Asimismo destacó que el objetivo fue realizar las elecciones “lo más rápido posible” en razón de los numerosos socios que tenían que esperar su turno de votación, fuera del recinto, debido a la alta concurrencia.

PARTICIPACIÓN. “Hubo mucha gente participando. Tenemos muchos socios mayores y eso enlentenció el proceso de votación. Es de valorarse la paciencia de todos”, señaló en su momento Gustavo Luque, vicepresidente y candidato de la Lista 1.

Asimismo, Luque destacó la importancia de la alta afluencia de los socios. “Estamos muy contentos con la participación, el resultado va a ser representativo de lo que decida la mayoría”, señaló.

David Portillo, candidato de la Lista 2, calificó como “histórica” la elección al expresar que a lo largo de sus 12 años como asociado de APA nunca había visto una convocatoria de esa categoría. “Acá estamos demostrando a nivel cívico y nacional que somos una fuerza muy grande. Hay gente de todo el país, que pese a las inundaciones, a cierres de ruta, vino a votar”, manifestó.

Igualmente, destacó que a pesar de la avanzada edad y de las limitaciones de recursos, muchos socios hicieron un esfuerzo en razón de su deseo de participar y de “involucrarse en la construcción de mejores condiciones para nuestro gremio”.

Afi Ferreiro, integrante de la banda Paiko, también destacó la afluencia de votantes. “Soy socio hace más de 18 años, nunca vi y me impresiona este nivel de participación, en pandemia”, expresó, a la par de manifestar que ante esta amplia asistencia la organización se vio sobrepasada. “Amén del resultado, lo importante es que el debate se puso sobre la mesa. Cuando no hay debate es que no hay participación. Algo bueno va a salir de todo esto”, acotó.