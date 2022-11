La diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), anunció que ya preparan el libelo acusatorio, y que ya cuentan con la firma de 15 liberales, para poder hacer oficial el pedido de juicio político contra el ministro de la Corte ante la Cámara de Diputados.

“Espero que esta vez todos los diputados liberales se sumen y no nos hagan pasar vergüenza una vez más. Ya tenemos 15 firmas liberales para el pedido”, expresó.

El diputado Sebastián García, del Partido Patria Querida (PPQ), indicó que todo se trata de votos y cómo se negocia con ellos, recordando el juicio fallido contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. “Se trata de votos, que en realidad los otros usan para negociar, como ocurrió en los intentos previos de juicio político, de varios, de la fiscala general, ministros del TSJE, ministros del Ejecutivo, ministros de la Corte y al presidente mismo. Para ellos no es una cuestión que amerite o no, más bien qué tajada puedo quitar de esto a cambio de mi apoyo o no a un eventual juicio político”, afirmó García.

El diputado liberal Édgar Acosta manifestó que Fretes tiene mucho poder y vínculos con el sector político. “A mí no me sorprende. Es una coima documentada de su hijo, pero siempre supimos los manejos que se tienen en la Corte Suprema y, en particular, de Fretes. Estamos hablando con colegas sobre el juicio político, los de siempre. Es un señor muy poderoso que está muy fuerte con la clase política y, en particular, con su Partido Colorado. Así se maneja la Justicia y uno de los actores principales en cuanto a contactos y ventajas es Fretes. Los políticos siempre sacaron ventaja de esto para los negocios”, sostuvo el legislador.

Kattya González y los demás del tercer espacio pidieron la renuncia de Fretes. “Llegaron al colmo de documentar la fechoría y el cohecho con total descaro, prometiéndose impunidad a cambio de dinero”, expresaron en un comunicado.

CM ya tenía planeado llamar a concurso para reemplazo

El presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, manifestó que la intención de los miembros es culminar el proceso de elaboración de la terna de candidatos para el cargo de fiscal general del Estado, para luego iniciar el llamado para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Antonio Fretes, ya que el mismo cumple 75 años en marzo del año próximo.

“La intención que tenemos dentro del Consejo de la Magistratura es culminar el proceso de selección de la terna para fiscal general del Estado antes del receso parlamentario, esto obedece a que después tenemos que abocarnos al reglamento y convocatoria para la sustitución del ministro Fretes en la Corte Suprema de Justicia”, señaló Paciello.

Criterios. El miembro del CM Jorge Bogarín había manifestado en setiembre pasado que, a su criterio, el proceso de llamado a concurso debía ser primero el de la Corte Suprema de Justicia, y luego el de la Fiscalía General del Estado, considerando que la fecha tope de Fretes es el 10 de marzo.

Sin embargo, finalmente los miembros del Consejo optaron por iniciar primero el llamado a concurso para el Ministerio Público, para seguidamente iniciar el proceso para la Corte Suprema.

La nueva situación que se presenta con el ministro Antonio Fretes, tras el escándalo que vincula a su hijo con el extraditado a los EEUU Kassem Mohamad Hijazi, podría adelantar su salida si los números en el Congreso se alinean para el juicio político, lo cual plantearía un nuevo escenario al Consejo de la Magistratura.

La diputada Celeste Amarilla anunció que ya están preparando el libelo acusatorio para presentarlo en la Cámara Baja, indicando que espera que esta vez los diputados liberales no les hagan pasar vergüenza, en relación a lo ocurrido con el intento de juicio a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

El mandato de la actual titular del Ministerio Público igualmente culmina en marzo del año próximo, por lo que el Consejo ya inició el proceso con un total de 53 candidatos.

Audiencias y examen. El CM publicará este sábado los puntajes preliminares de los candidatos a fiscal general del Estado, y el lunes, en sesión ordinaria, oficializará la lista de postulantes con base en la correcta presentación de sus documentos.

Este jueves 24 será el examen de conocimientos generales y específicos, y desde el viernes 25 se iniciarán las audiencias públicas.