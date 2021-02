Ante trabas piden rever legislación

El doctor Hernán Martínez, director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), sostiene que se debe hacer una revisión de la ley para que se puedan acortar los procesos administrativos de las licitaciones en el caso de las compras de insumos y medicamentos, especialmente en esta época de pandemia.

“No es porque seamos inútiles. No es que no hayamos hecho la gestión. Tenemos demasiados problemas en el cumplimiento de la ley. A mí me gustaría como médico, o suponiendo que estoy a cargo de la dirección de un hospital, que yo haga el pedido y que el Ministerio de Salud haga los trámites administrativos y máximo en diez días pueda tener un respirador”, manifestó. Añadió que los proveedores tienen mucho tiempo para entregar los insumos, medicamentos o equipos médicos, porque así lo establece la ley. En cambio, en pandemia la necesidad es urgente. “Ese proceso administrativo me parece que tiene que acortarse. Tiene que haber una revisión de la ley. Y eso no significa que no se tiene que hacer el proceso de revisión, incluso se tiene que quintuplicar, pero por favor que sea rápido. Los procesos tienen que ser rápidos. Que no pasen 15 a 20 días para que se logre ese proceso administrativo que es importante. El control cada día tiene que mejorar. Tiene que haber control, en eso estoy de acuerdo”. El doctor Martínez ejemplificó el caso con las protestas en las licitaciones que pueden llegar a durar meses. “Es demasiado largo este circuito y estamos hablando de vidas”, sentenció el doctor Martínez. CRÍTICAS Con el caso de Joel Oviedo, que desnudó la carestía de medicamentos en hospitales, las críticas se centraron en contra de las gestiones del Ministerio de Salud Pública. “Acá seguimos con un grave problema de gestión en el Ministerio. El que te deja stock cero ya tiene que estar en la calle, en el área de Salud Pública”, dijo Desirée Masi, senadora del Partido Demócrata Progresista, en contacto con Monumental 1080 AM.



REVISIÓN. Instan a mantener el control, pero procesos deben ser más cortos.