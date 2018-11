ANDE: Funcionarios reclaman deuda y cuestionan a Ferreira

José Pineda, ex secretario del Sitrande y en representación de los trabajadores, denunció que la compañía Clyfsa, de Villarrica, tiene una concesión irregular, se niega a pagar la actual tarifa y ahora pretende cambiar las reglas de contratación que tiene. Cuestionó que el presidente de la empresa pública, Pedro Ferreira, no esté tomando una postura más firme, ya que además Clyfsa le debe a la ANDE G. 17.526 millones por no estar pagando la tarifa de energía actual, la cual fue fijada por el pliego N° 21.