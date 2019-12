ANDE: Beneficios están firmes y no subirá tarifa, dice titular

Añadió que no se iba a poder dar la facturación de octubre si es que no se consideraban la cesión de potencia ni los excedentes. Aseveró que ese párrafo es suficiente para garantizar los beneficios de la ANDE a la hora de traer el producto de la binacional, más allá de que no utilice los mismos términos que en el arreglo suscripto hace 12 años.

“La cesión de potencia y la prioridad en el uso de excedentes están en el ítem F del documento firmado, solo que en otras palabras. Están vigentes los instrumentos”, declaró a Radio Monumental.

Reiteró que el incremento en la adquisición de potencia garantizada (energía más cara) es algo necesario, pues ya no se puede seguir creciendo en el consumo energético con base en el uso de los excedentes. Detalló que en realidad solo son dos años de contratación anticipada (2021 y 2022), por lo que no tiene sentido hacer una reducción en la contratación. En esos años se contratará el 44% de los requerimientos de la ANDE y los excedentes ya llegaron a los límites físicos, enfatizó.

“A veces hay un poco de excedentes, pero el promedio histórico orilla los 3.000 gigavatios hora (GWh) al año. Nosotros estamos usando 3.900 a 3.500 GWh en todos estos años. No podemos seguir creciendo sobre una energía excedente que ya ha llegado a límites probabilísticos de existencia. Tenemos que crecer sobre nuestros requerimientos, sobre el crecimiento vegetativo de nuestra demanda”, destacó.

Si uno depende de los excedentes, corre el riesgo de no poder atender la demanda y se va a tener que cortar la carga, enfatizó.

tarifa. Con relación al aumento de la tarifa para los usuarios paraguayos, señaló que no subirá el costo de la energía, pese a que la ANDE aumentará la contratación de potencia garantizada de Itaipú en los próximos tres años. Apuntó que se buscará optimizar la eficiencia en la entidad.

“Nosotros vamos a tener costo cero. Nosotros estamos dejando de consumir energía un poco más barata, porque no hay holgura de consumo por la no existencia y estamos empezando a consumir energía un poco más cara. Vamos a tener que buscar más eficiencia también para no impactar en nuestros costos. Además, la tarifa de Itaipú se mantiene igual”, refirió.