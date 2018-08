Andamios dan “seguridad” al descuidado Ferrocarril Central

Deterioro. Aunque no corre riesgo de derrumbe, los soportes testimonian el olvido.

Sobre sus techos y en sus cornisas le brotan plantas. La humedad se enseñorea de este vetusto edificio cuyas paredes están de pie desde 1861.

En el 2011, en el marco del Bicentenario de la patria, se aprobó un protocolo de restauración integral del Ferrocarril Central. Pero solo una parte se tocó –la más deteriorada por la invasión de kupi’i (termitas)– y con dinero donado (UDS 100.000) por la Embajada de Estados Unidos.

Con esa plata, en el 2012, se restauró el pórtico principal de la otrora salida del tren que da a las calles Gondra y Mcal. López, y tres cerchas de la nave principal. En la fachada opuesta, un trozo de madera –de más de cien años– sostiene a mitad de la vereda uno de los tres andamios de hierro, dispuestos para dar seguridad al arco puente, en el empalme de las calles México y Eligio Ayala.

“Esos pedestales de seguridad no los vamos a sacar mientras no se realice la restauración integral. Lastimosamente, no se hizo, en el 2012, la restauración con el otro arco puente”, afirma el Ing. Roberto Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Desembolso. Ahora que asumió el nuevo titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, esperan que se pueda dar trámite a otra donación norteamericana destinada a recuperar el arco puente de Eligio Ayala, el cual ronda los G. 850.000.000.

También el MOPC tiene presupuestada una restauración general de los andenes, del techo, una parte de las bovedillas y de la terraza en la parte del salón San Francisco y Libertad. Esa inversión asciende a G. 8.000.000.000, unos USD 1,39 millones.

Termitas. A la amenaza del kupi’i, “la tenemos controlada”, asegura Salinas. “Hay algunas cabriadas que tienen que ser desmontadas y saneadas, en el sector que aún no se tocó. En general hemos cortado el circuito (de esos insectos) que tienen sus nidos en forma subterránea”, dice y comenta que las fumigaciones se hacen de forma permanente, cada mes y cada vez que notan brotes. “Ya no notamos brotes, está controlado eso; tenemos gente que está en limpieza y en mantenimiento. Sí tenemos como riesgo el tema de la estructura del arco puente, por eso vamos a iniciar, ojalá que pronto, la restauración”, manifiesta.

En tanto no inicie la restauración total de la Estación Central, como de otras estaciones del sistema ferroviario, seguirán floreciendo plantas en las cornisas y las filtraciones dejarán sus manchas negras en las paredes. “Hacemos mantenimiento –con recursos propios–, sacamos los vegetales pero crecen de vuelta; no podemos atacar demasiado porque o si no se va a destruir la estructura. Por eso esperamos la restauración integral”, dice y estima que en nueve meses el Ferrocarril lucirá otra cara de adjudicarse las obras este año.

El Ferrocarril hace cuatro o cinco años tenía que restaurarse, pero surgieron apuros por el Panteón. Roberto Salinas, presidente de Fepasa.