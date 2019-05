Amistosos con la lista definitiva para la Copa América

Según dijeron los mismos convocados el ambiente es excelente ganándose toda la confianza el profesional argentino. Entrando en comparaciones con Osorio, el compromiso asumido por el nuevo entrenador se transmite con mucha más seguridad que la del defenestrado profesional colombiano, que sin restarle méritos de capacidad (sus buenos antecedentes hablan de ello) ofreció más discursos que trabajo en su poco tiempo al frente de la Albirroja. Fue un dinero mal implementado por la APF que se llevó consigo una profunda decepción del ex orientador de México en Rusia. Fue una etapa superada, pero dura con un arranque que permitió un amistoso ante Sudáfrica. Eso y nada más con Osorio.Con Berizzo al frente Paraguay ya hizo dos cotejos en Estados Unidos, ante Perú y México. Contra los incaicos puso el titular y ante el equipo del Tata un alternativo, salvo Gómez y Rojas. Quedó en claro que se tiene para armar un solo equipo con razonables variantes, no quedando margen para la intención de plantear dos configuraciones distintas. Ahora vienen dos amistosos en casa, el 5 de junio en Ciudad del Este ante Honduras que participó en tres mundiales, España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su actual posición en el ránking no dice mucho, está en el puesto 61, muy cerca de Ecuador y mezclado entre Finlandia y Albania (a título de referencia Paraguay está 36). Al cuadro centroamericano lo dirige el uruguayo Fabián Coito, cuyo último antecedente fue haber clasificado a la Celeste Sub 20 que disputa actualmente el Mundial de Polonia.El segundo amistoso de Paraguay será en el Defensores del Chaco el 9 de junio ante Guatemala, que viene de perder ante El Salvador 3-1 y de ganar a Costa Rica 1-0. Habría que ver la calidad de este rival que en el ránking figura en el lugar 143, rodeado de países con escasa imagen futbolera como Esuatini, Yemen, Comoras y Botsuana. Es lo que hay.Los rivalesEn cuanto a los adversarios de Paraguay en primera fase en el Sudamericano de Brasil, también van culminando los ensayos. El conjunto asiático que viene de alcanzar el título en su continente se probará ante el anfitrión el miércoles 5 de junio en Brasilia.En cuanto a los colombianos, tienen previsto el enfrentamiento ante Panamá el lunes 3 de junio, jugando en Bogotá para posteriormente en el estadio Universitario de Lima cotejar frente a Perú.Argentina, que integra la serie con la Albirroja, jugará en San Juan ante Nicaragua.Tal como se aprecia, los sparrings en la mayoría de los casos son centroamericanos en fecha FIFA. Tienen vigencia en el mercado actual y para los promotores siempre están dispuestos. Largo receso

Una vez finalizada la Copa América habrá un largo paréntesis oficial para las selecciones del continente. En marzo, setiembre, octubre y noviembre del próximo año se disputarán los combos que en total conforman ocho fechas de las clasificatorias para el Mundial de Qatar, que según lo resolvió la FIFA seguirá manteniendo 32 selecciones participantes.

Se mantendrán las 4 plazas y media.Se aguarda también la realización de un nuevo sorteo para el armado del fixture que se extenderá contando el repechaje hasta marzo de 2022, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo de Qatar entrará a disputarse en noviembre de ese año. Para el 2026 todo cambiará y serán 48 los participantes de la cita cumbre del fútbol.Una vuelta comprometida

A nivel de clubes y por la Sudamericana se vienen los cotejos de vuelta, donde son protagonistas Santaní y Sol de América que deberán revertir los resultados adversos en esta segunda fase.

El conjunto dirigido por Pablo Caballero hará de local en el Defensores del Chaco el miércoles 29, a las 20.30, con precios populares habilitándose un solo sector, el de preferencias a un costo de G. 20.000.Sol de América, el mismo día verá, a las 18.15, a Botafogo en Río de Janeiro. El vuelo de jugadores y cuerpo técnico está marcado para las primeras horas de mañana, sumándose posteriormente en otro vuelo utilería y otros componentes de la delegación como serán los mismos dirigentes.En Villa Elisa cayó Sol 1-0 y va en busca de la rehabilitación ante uno de los clubes más representativos de Brasil como es Botafogo.