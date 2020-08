Ámbito Mundial

Chile

Tasa de desempleo rompe récord

El desempleo en Chile anotó un nuevo récord tras subir a un 13,1% en el trimestre móvil mayo-julio, un alza de 5,6 puntos porcentuales respecto a igual período del año pasado, debido a los efectos de la pandemia. Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación es “la más alta en toda la serie desde 2010”. El número total de desocupados ascendió a 1.065.450 personas sobre una fuerza laboral que ha ido bajando y llega hoy a 8,1 millones de trabajadores, con la destrucción de 1,8 puestos de trabajo en un año. La cifra de desocupados no considera sin embargo a las 763.914 personas acogidas a la llamada la Ley de Protección al Empleo. AFP



Francia

Roban 9 millones de euros en un atraco

Hombres armados atracaron el viernes un furgón blindado en la ciudad de Lyon y se llevaron un botín de nueve millones de euros (10,7 millones de dólares). La furgoneta fue atacada por hombres armados temprano por la mañana cuando salía de una sucursal del Banco de Francia. “Los criminales lograron huir” tras el atraco, en el cual no se reportó ningún herido, indicó la fiscalía de Lyon. Los malhechores prendieron fuego a la furgoneta antes de irse. Según el diario regional Le Progrès, dos camionetas bloquearon a la furgoneta. Los ladrones amenazaron a los empleados y se hicieron con el botín. Huyeron en dos vehículos que fueron encontrados posteriormente incendiados en el sur de la ciudad. AFP



Uganda

Rayo mata a 9 niños mientras jugaban

Nueve niños de entre 13 y 15 años murieron el jueves en Uganda mientras jugaban al fútbol por el impacto de un rayo en los alrededores de la ciudad de Arua (noroeste), informaron las autoridades y la Cruz Roja. Uno de ellos murió en el acto, mientras que los demás fallecieron poco después de ser trasladados inconscientes al hospital de referencia regional de Arua. Los menores disputaban un partido de fútbol cuando fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica. Las autoridades locales indicaron que tres niños que también participaban en ese partido han conseguido sobrevivir y están hospitalizados en un centro de salud, pero aún no han publicado más datos sobre su estado de salud. EFE