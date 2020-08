Ámbito Mundial

Indonesia

Dos fuertes sismos sacuden la isla

Dos potentes sismos de magnitud 6,8 y 6,9 y de poca profundidad se registraron este miércoles frente a las costas de la isla indonesia de Sumatra, anunció el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los dos sismos se registraron con seis minutos de intervalo a las 05:23 (22:23 GMT del martes) a 10 km de profundidad, precisó USGS, que aseguró que hay “pocas probabilidades de víctimas y daños”, dadas las características de los temblores. No se activó ninguna alerta de tsunami. El archipiélago indonesio se encuentra en el “cinturón de fuego” del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica. En 2018, un sismo seguido de un tsunami en la isla de Sulawesi provocó más de 4.300 muertos y desaparecidos. AFP



Armas nucleares

Reunión EEUU-Rusia se cierra sin acuerdo

La tercera ronda de negociaciones entre EEUU y Rusia para salvar el acuerdo Nuevo START, el último pacto de control de armas nucleares vigente entre ambas potencias, terminó el martes en Viena sin resultados, aunque las dos partes no descartaron un entendimiento de aquí a fin de año. ”Rusia está a favor de prolongar el tratado START, pero no está dispuesta a pagar cualquier precio por ello”, indicó el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. Por su parte, el negociador estadounidense, Marshall Billingslea, dijo que depende de Rusia cómo y cuándo continúen ahora las negociaciones. “Pueden ser semanas o meses. El balón está ahora en el campo de Moscú”, aseguró. EFE



Bolivia - Encuesta

Delfín de Evo y Mesa, empatados

El candidato izquierdista Luis Arce, delfín del ex presidente Evo Morales, y el ex mandatario centrista Carlos Mesa están empatados en intención de voto a dos meses de las elecciones presidenciales en Bolivia, según una encuesta publicada el. Arce, ex ministro de Economía de Morales (2006-2019), y Mesa (que gobernó en 2003-2005) tienen el 23% de apoyo para los comicios del 18 de octubre, de acuerdo a la encuesta de la firma privada Mercados y Muestras para el diario Página Siete. En tercer lugar se encuentra la mandataria interina del país, la derechista Jeanine Áñez, con 12%, por encima del ex líder cívico también de derecha de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, con 6%. AFP