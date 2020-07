Ámbito Mundial

Corea del Norte

Se detecta primer posible caso de Covid

Corea del Norte ha detectado su primer caso "sospechoso" de Covid-19 en un desertor que retornó al país tras huir al Sur, un hecho que ha llevado al régimen a adoptar el "sistema de máxima emergencia", informaron los medios estatales. El posible contagio afecta a un ciudadano norcoreano "huido" que llegó el pasado 19 de julio a la ciudad de Kaesong, tras haber cruzado la demarcación militarizada que separa a ambos países, según recoge este domingo la agencia estatal norcoreana KCNA. Ante esta situación, el líder norcoreano, Kim Jong-un, decidió "bloquear completamente" la zona de Kaesong y pasar del "estado de emergencia contra la epidemia" al "sistema de emergencia máxima", según la KCNA. EFE



Temporada de huracanes

Hanna tocó tierra en la castigada Texas

El estado de Texas, uno de los más castigados por el Covid-19 en Estados Unidos fue azotado este sábado por el huracán Hanna que hace prever fuertes aguaceros e inundaciones peligrosas. El ciclón categoría 1 llegó al sur de Texas con vientos de hasta 145 kilómetros por hora y tocó tierra en Patriotic Island. Meteorólogos alertaron sobre fuertes aguaceros, tormentas e inundaciones potencialmente peligrosas para la población. Las advertencias de tormenta están aplicándose a lo largo de la costa de Texas en el Golfo. En Corpus Christi, de 325.000 habitantes, se cerraron bibliotecas y museos mientras los residentes se preparaban para la tormenta, informaron ayer medios locales. EFE



Venezuela

Gobierno impide vuelo humanitario

El vuelo humanitario que la embajada de España en Venezuela había programado para el sábado, con destino a Madrid, no se efectuará, debido a que el Gobierno del país suramericano no lo ha autorizado ni ha dado explicaciones por el momento, pese a la insistencia de las autoridades españolas en Caracas para conocer los motivos. Según explicó a Efe una fuente diplomática, el avión, que tenía que haber salido de Madrid hacia Caracas el viernes, no pudo despegar por no contar con la autorización expresa firmada por el Gobierno venezolano, tal y como se procedió con otros cinco vuelos de repatriación. Ante la ausencia de autorización, el Consulado de España en Caracas optó por suspender el vuelo. EFE