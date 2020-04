Ámbito Mundial

EEUU

Hay temor por otra ola de contagios

La primera ola del nuevo coronavirus no ha terminado en Estados Unidos (573.000 casos y casi 24.000 muertos) pero los expertos ya advierten que una segunda golpeará al país si la vuelta a la normalidad es demasiado repentina, o si se dispusiera a partir de mayo, como espera el Gobierno de Donald Trump. El debate se asemeja al que tuvo lugar en Europa, donde el Gobierno español autorizó desde ayer una reanudación parcial del trabajo.”Si abrimos todo el país el 1 de mayo, no hay duda de que habrá un repunte de casos”, advirtió Christopher Murray, director del Instituto de Evaluación y Medición de Salud de la Universidad Estatal de Washington, que maneja un modelo sobre la curva epidémica. AFP



Francia

Confinamiento se alarga al 11 de mayo

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la prolongación de las actuales reglas de un “confinamiento estricto” hasta el 11 de mayo, una fecha a partir de la cual se reabrirán “progresivamente” las guarderías y centros educativos preuniversitarios. Macron insistió en ese carácter progresivo de la salida del confinamiento, que se asentará en la realización de test de forma masiva. Según su análisis, la cuarentena rigurosa ha permitido progresos, sobre todo en términos de reducción del número de personas en cuidados intensivos. Ayer, por quinto día consecutivo disminuyó en 24 el número de pacientes en la UCI, aunque seguían siendo 6.821. En Francia han muerto hasta ayer 14.967 personas por Covid-19. EFE



China

Aumentan los casos importados de Rusia

Los contagios provenientes del extranjero, los llamados casos importados, continúan aumentando en China y supusieron 98 de las 108 nuevas infecciones detectadas en el país asiático, un nuevo máximo desde marzo, informó la Comisión Nacional de Sanidad. Esta cifra supone un aumento respecto a los 97 importados (99 totales) del día anterior, que a su vez había más que duplicado los 46 nuevos infectados totales por el coronavirus que las autoridades comunicaron el sábado. La provincia de Heilongjiang, fronteriza con Rusia es el nuevo foco de contagio. En particular, Suifenhe ciudad a la que regresaron chinos residentes en Rusia que volaron desde Moscú y cruzaron a su país por tierra. EFE