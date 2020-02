Ámbito Mundial

Argentina

Fiscalía imputa a ex funcionario de Macri

La Fiscalía imputó ayer por presunto lavado de dinero a Rodrigo Sbarra, funcionario durante el anterior Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), en cuyo despacho hallaron un sobre con 10.000 dólares. Según fuentes judiciales citadas por la agencia, el fiscal federal Gerardo Pollicita acusó a Sbarra de poner en circulación un dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada a través de la compraventa de un inmueble en el Nordelta, cuyo coste ascendía a 186.086 dólares. Dicha operación inmobiliaria se auspició, según investigación, a través de la firma Consultatio SA entre el 13 de abril de 2016 y el 17 del mismo mes de 2019, justo mientras Sbarra ejercía como secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo. EFE



Chile

Protestas dejan otro muerto por violencia

Un hombre asfixiado en el incendio de un supermercado ayer en Santiago se convirtió en el tercer muerto en tres días en Chile, donde la violencia recrudeció, recordando los días más ásperos de la crisis social que atraviesa el país. Un grupo de vándalos saqueó e incendió en la madrugada un supermercado en la populosa Comuna de San Ramón, en el Sur de Santiago. Los bomberos encontraron el cuerpo del hombre y rescataron a otras 2 personas con principios de asfixia tras controlar las llamas. La víctima es al parecer una persona de 30 o 40 años de edad y la causa de su muerte sería la asfixia por inhalación de monóxido de carbono, informó Carolina Núñez, comisaría de la Policía de Investigaciones (civil) a medios locales. AFP



Venezuela

Maduro invita a hablar con senadora

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó ayer a la Fiscalía, parlamentarios y la prensa de Colombia, a entrevistarse con la ex congresista colombiana Aída Merlano, quien fue detenida esta semana en el país petrolero luego de estar fugada desde octubre. “Hago una invitación pública a los senadores de Colombia, a la prensa colombiana que quiera venir a entrevistar a la senadora Aída Merlano”, dijo Maduro. Asimismo, dijo “que las puertas están abierta” para los senadores, diputados y la prensa colombiana que soliciten venir a Venezuela para entrevistar a la ex senadora. La ex parlamentaria cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral cuando se fugó de su país. EFE