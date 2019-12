Ámbito Mundial

China-EEUU

Denuncian un “error” con diplomáticos

China consideró ayer que la expulsión de diplomáticos chinos por parte de EEUU fue un “error”, en alusión a informes de prensa que afirmaban que dos funcionarios de la Embajada china fueron expulsados en septiembre.Un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, denunció acusaciones “totalmente contrarias a los hechos” y pidió que EEUU “repare este error”. El incidente se da justo cuando las dos potencias económicas mundiales dan una tregua a la guerra comercial y logran un entendimiento. Según el New York Times, estas expulsiones “secretas” de los dos diplomáticos chinos serían las primeras en 30 años y se dieron cuando habrían intentado infiltrarse en una base militar en Virginia. AFP



Uruguay

El presidente electo anuncia su gabinete

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, presentó ayer su futuro gabinete de gobierno a partir del primero de marzo, y prometió una gestión enfocada en la “acción”. En el equipo de Lacalle Pou, ex senador del centroderechista Partido Nacional (PN) que desbancó del poder a la reinante izquierda que gobernó 15 años, están miembros de casi todos los partidos de la coalición “multicolor” que lo llevó al poder. Entre los ministros destacan el excandidato presidencial del Partido Colorado, el liberal Ernesto Talvi, quien será canciller, y la economista Azucena Arbeleche, quien irá a Economía en medio de un desempleo creciente, cierre de empresas y persistente déficit fiscal de casi 5% del PIB. AFP



España

Partido de derecha no hará fácil gobernar

El Partido Popular español (derecha, PP), el principal de la oposición, se negó tajantemente ayer a facilitar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista (PSOE) y los “comunistas” de Unidas Podemos (UP), pues sería “letal” para España y un “suicidio” para los conservadores. Tampoco los liberales de Ciudadanos apoyarán un gabinete de socialistas con “populistas”, en alusión a UP, pues éstos “repiten las tesis” de los independentistas catalanes. El líder socialista español, Pedro Sánchez, que gobierna en funciones desde abril, se reunió por separado con representantes del PP y de Ciudadanos, en busca de alianzas parlamentarias que le permitan seguir como jefe del Ejecutivo, tras las elecciones del 10 de noviembre. EFE