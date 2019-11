Ámbito Mundial

Argentina

Sindicato pide beatificar a Evita

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor agrupación sindical argentina, formalizó ante la Iglesia católica el pedido de beatificación de Eva Perón, histórica ex primera dama del país durante la primera etapa presidencial de Juan Domingo Perón (1946-1955) hasta su muerte a los 33 años. Según confirmaron fuentes sindicales ayer, la solicitud formal se realizó al arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Mario Poli, quien ostenta el cargo que ocupaba Jorge Bergoglio antes de convertirse en el papa Francisco. En 2019 se cumplen cien años del nacimiento de 'Evita' Perón, uno de los personajes históricos más influyentes del país por ser un símbolo de la clase popular e impulsora de la consecución del voto femenino en Argentina. EFE



EEUU

En California se avivan los incendios

Los vientos huracanados que afectan el sur de California con rachas de hasta 112 kilómetros por hora están avivando el fuego en el área metropolitana de los Ángeles, que en minutos quemaron varias estructuras y mantienen al estado en alerta por 12 incendios. El gobernador de California, Gavin Newsom, garantizó recursos económicos para lidiar frente a los incendios, que ayer obligaron a desalojar a más de 1.000 residentes de los condados de Riverside y San Bernardino. “California y sus socios federales, locales y comunitarios están trabajando a la par para afrontar los desafíos extraordinarios de las últimas 2 semanas”, dijo Newsom. Los llamados incendios Hillside y 46 dejaron en pocas horas más de 10 estructuras destruidas. EFE



Líbano

EI confirma la muerte de su líder

El grupo yihadista Estado Islámico anunció el jueves un nuevo líder, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, en reemplazo de Abu Bakr al Bagdadi, cuya muerte en un ataque de Estados Unidos fue confirmada por la organización. “¡Oh musulmanes, oh muyaidines, soldados del EI (...) lloramos al comandante de los creyentes, Abu Bakr al Bagdadi!”, indicó el EI en un mensaje audio colgado en la aplicación Telegram. El grupo yihadista llamó igualmente a vengar la muerte de Bagdadi en este mensaje leído por Abu Hamza al Qurashi, presentado como el portavoz del EI. También confirmó la muerte, en otro ataque, de su ex portavoz Abu al Hasan al Muhajir, que fue brazo derecho de Abu Bakr al Bagdadi. AFP