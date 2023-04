Ámbito Deportes

Nápoli empata y Lazio achica la distancia

Luego de que el sábado Lazio redujera, con su victoria 0-3 sobre Spezia, la distancia con el puntero de la Seria A italiana, Nápoli, el empate de este sin goles con el Verona ayer confirmó la reducción de 14 puntos entre el primero y el segundo, cuando faltan 8 fechas y 24 puntos por disputar.El Scudetto se retrasa en Nápoles. Sin embargo, lo más importante ahora para el equipo del Sur es el partido del próximo martes ante el Milan, la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones tras la derrota 1-0 en la ida.Nápoli lidera el torneo italiano con 71 unidades, mientras Lazio tiene 61.



Sampaoli será nuevo DT del Flamengo

El entrenador argentino Jorge Sampaoli volverá a dirigir un conjunto brasileño, pues fue contratado por el Flamengo carioca. Antes DT de Santos y Atlético Mineiro, Sampaoli se hará cargo del club más popular de Brasil y vigente campeón de la Copa Libertadores. Reemplazará al portugués Vítor Pereira, destituido el martes tras la eliminación del conjunto carioca de tres importantes competiciones. Flamengo “comunica que firmó un acuerdo con el técnico Jorge Sampaoli para dirigir el electo de fútbol profesional hasta el 31 de diciembre de 2024”, afirma la escueta nota divulgada por el también vigente campeón de la Copa de Brasil en sus redes sociales. Sampaoli es esperado en Río de Janeiro hoy, una vez resuelva la rescisión de su contrato con el Sevilla español.



Real Madrid se recupera ante el Cádiz de Arza

Con Santiago Arzamendia en el banco y sin ingresar, Cádiz no fue un escollo demasiado duro en su propia casa para el Real Madrid, equipo que lo venció por 0-2 para seguir presionando sobre la posición del puntero de la Liga española, Barcelona. Dos goles en cuatro minutos (72 y 76), obra de Nacho y



Bayern no pasa del empate en Alemania

Con una parte de su atención puesta en la revancha del miércoles contra Manchester City por la Liga de Campeones, Bayern Múnich no pasó ayer de un empate en casa 1-1 ante el Hoffenheim. El único tanto del Bayern lo marcó un defensa, Benjamin Pavard, para muchos un síntoma de los problemas que padece el equipo bávaro desde hace varias jornadas tanto en el fútbol doméstico como europeo. El Bayern parece atravesar malos tiempos, pero hasta ahora los mismos no han tenido consecuencias graves. Es que mantiene el liderato gracias a que el Borussia Dortmund tampoco pasó de un empate ante el Stuttgart. Estos empataron 3 a 3 en campo del segundo. Bayern lidera con 59 unidades, dos más que Borussia Dortmund.