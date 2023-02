Ámbito Deportes

Juegan varios paraguayos en liga argentina

Cuatro partidos tendrán lugar hoy por la Liga Profesional argentina, en todos ellos con presencia paraguaya en los equipos titulares o en el banco. A las 17:00, San Lorenzo de Adam Bareiro recibirá en su estadio al Unión de Bruno Marabel. A las 19:15, Estudiantes de la Plata será local frente al Sarmiento de Fernando Martínez. A la misma hora, Talleres de Ramón Sosa visitará al Platense de Ronaldo Martínez. Finalmente, en el plato central de este sábado, a las 21:30, Vélez Sarsfield de José Florentín recibirá a Boca Juniors de Bruno Valdez (foto) y Óscar Romero.





Marcelo tiene club y jugará la Libertadores

Marcelo, quien recientemente rescindió su vínculo con el Olympiacos griego, fichó por el Fluminense de Brasil, el club en el que se formó antes de pasar en 2007 al Real Madrid, donde jugó por 16 temporadas.El ex zaguero del Real Madrid realizó tres publicaciones en Instagram al respecto de su fichaje. “La hora de volver llegó”, escribió en uno de ellos. Además, en un video muestra diferentes etapas de su carrera, desde sus comienzos en Fluminense hasta la última en el Olympiacos. Un tercer posteo, en la línea de los dos anteriores, es un primer plano de su cara con la frase “bienvenido a casa” en inglés, castellano y portugués. Confirmada la noticia, Marcelo inicia así una nueva etapa en la que intentará conquistar el campeonato nacional y la Copa Libertadores.



Alan Benítez rescinde contrato con Minnesota

Minnesota United, de la Major League Soccer (MLS), y el lateral paraguayo Alan Benítez llegaron a un sorpresivo acuerdo para rescindir el contrato que tenían. “El club y el defensa Alan Benítez acordaron de mutuo acuerdo rescindir su contrato con la MLS. #MNUFC ahora tiene un lugar abierto en la lista internacional”, explicó el club.Sobre el motivo de la rescisión, su hermano Rodrigo dijo a Monumental 1080 que “no se adaptó al frío y la nieve, sobre todo la familia“. El lateral llegó a Minnesota en julio del 2022 como jugador libre por dos temporadas y media, esto después de terminar su vínculo con Cerro Porteño.



Clásico de Madrid por la fecha 23

En España resalta hoy el partido que enfrentará a los clásicos rivales de la capital ibérica, Real Madrid y Atlético Madrid. A las 14:30, los ubicados en segundo y cuarto lugar de la liga se verán las caras en el Santiago Bernabeu, con la necesidad de ambos equipos de sumar para no alejarse del puntero Barcelona, en el caso del Real, y para no poner en peligro su lugar en la clasificación a la Liga de Campeones, el segundo.Además, a las 12:15, el Cádiz de Santiago Arzamendia, quien fue titular en el partido anterior, será local ante el Rayo Vallecano. A las 17:00, Valencia y Real Sociedad se enfrentarán en el Mestalla, cerrando la jornada sabatina.La fecha se abrió ayer con la derrota de Betis 2-0 contra Elche, lo que lo rezaga en su lucha con Atlético Madrid por un lugar en Champions.